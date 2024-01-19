Компанія "Нафтогаз" буде змушена заплатити кілька великих штрафів. Порушення антимонопольного законодавства буде коштувати чималенької суми.

Штраф для компаній "Нафтогазу"

Антимонопольний комітет України виписав штрафи для компаній, які входять до групи "Нафтогазу". Загальна сума покарання становить 1,7 мільярда гривень.

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Дані про рішення на сайті АМКУ закриті під грифом "Інформація, доступ до якої обмежено". Втім, за вказаними номерами справ компанії можна ідентифікувати.

Справа №128-26.13/4-22 – зловживання "Нафтогаз Трейдинг" монопольним становищем під час укладання індивідуальних договорів у 2021 році. Штрафи – 721 мільйон та 340 мільйонів гривень.

зловживання "Нафтогаз Трейдинг" монопольним становищем під час укладання індивідуальних договорів у 2021 році. Штрафи – 721 мільйон та 340 мільйонів гривень. Справа №143-26.13/64-19 – "Укртрансгаз" здійснив порушення при формуванні базової ціни газу у 2017 – 2018 роках. Тут теж два штрафи – на 50 та 250 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що ДБР передало ЗСУ майно білоруської компанії на 61 мільйон гривень. Йдеться про 26 тонн металевої продукції. У ДБР повідомили, що цей матеріал ЗСУ могли використовувати вже 2 роки, проте митниця дивним чином "загубила" вантаж білоруської компанії.