Штраф для компаній "Нафтогазу"

Антимонопольний комітет України виписав штрафи для компаній, які входять до групи "Нафтогазу". Загальна сума покарання становить 1,7 мільярда гривень.

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Дані про рішення на сайті АМКУ закриті під грифом "Інформація, доступ до якої обмежено". Втім, за вказаними номерами справ компанії можна ідентифікувати.

Справа №128-26.13/4-22 – зловживання "Нафтогаз Трейдинг" монопольним становищем під час укладання індивідуальних договорів у 2021 році. Штрафи – 721 мільйон та 340 мільйонів гривень.

зловживання "Нафтогаз Трейдинг" монопольним становищем під час укладання індивідуальних договорів у 2021 році. Штрафи – 721 мільйон та 340 мільйонів гривень. Справа №143-26.13/64-19 – "Укртрансгаз" здійснив порушення при формуванні базової ціни газу у 2017 – 2018 роках. Тут теж два штрафи – на 50 та 250 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що ДБР передало ЗСУ майно білоруської компанії на 61 мільйон гривень. Йдеться про 26 тонн металевої продукції. У ДБР повідомили, що цей матеріал ЗСУ могли використовувати вже 2 роки, проте митниця дивним чином "загубила" вантаж білоруської компанії.