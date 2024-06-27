У 2024 році Нафтогаз отримав понад 10 мільярдів гривень прибутку

У першому кварталі 2024 року Група Нафтогаз зареєструвала чистий прибуток у розмірі 10,9 мільярдів гривень. Це свідчить про значне поліпшення консолідованого фінансового результату порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Скільки заробив Нафтогаз

Для порівняння, торік було зафіксовано чистий збиток у розмірі 1,4 мільярдів гривень.

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Операційний прибуток Групи Нафтогаз за цей період склав 12,4 мільярда гривень, що значно перевищує відповідний показник минулого року на рівні 3,4 мільярда гривень.

Олексій Чернишов Очільник НАК "Нафтогаз України" Нафтогаз залишається опорою України в умовах війни. Спільними зусиллями посилюємо наші позиції, демонструючи ріст фінансових показників. У І кварталі 2024 року ми покращили фінансовий результат і материнської компанії Групи – НАК "Нафтогаз України". Вона отримала чистий прибуток у розмірі 8,1 мільярда гривень, що на 0,4 мільярда більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Олексій Чернишов також нагадав, що в кінці березня 2024 року Група Нафтогаз успішно завершила опалювальний сезон 2023-2024 років в умовах дії ПСО, не отримавши жодного додаткового фінансування від держави.

Скільки Нафтогаз сплатить у держбюджет

За січень-березень 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету податків на суму 18,2 мільярда гривень. Це становить 6% від усіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

У цьому році "Нафтогаз" внесе понад 12 мільярдів гривень у бюджет України у вигляді дивідендів.

Крім того, ще 2,1 мільярда гривень буде сплачено як податок на дивіденди. За результатами 2023 року компанія сплатить до державного бюджету майже 14,3 мільярда гривень.

Відомо, що розмір дивідендів складає 95% чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз, що належить акціонерам компанії. Це найвищий показник серед державних компаній.

Прогнозується, що у цьому році державні газовидобувні компанії зможуть видобути приблизно 15 мільярдів кубометрів газу. Подальший зріст видобутку передбачається поступовим. Одночасно, видобуток нафти планується збільшити до 2 мільйонів тонн щорічно.

На сьогодні в підземних сховищах України зберігається понад 8 мільярдів кубометрів газу. Наприкінці минулого року група Нафтогаз здійснила видобуток 13,3 мільярда кубометрів товарного газу.