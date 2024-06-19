Результати ефективного управління
За 5 місяців 2024 року Укрнафта скерувала у бюджет 35 мільйонів гривень. Ці кошти вдалося через управління арештованими АЗС Glusco
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Як повідомила голова АРМА Олена Дум, два місяці відбувався огляд та прийом-передача арештованих активів. Ще 45 днів потрібно було Антимонопольному комітету, аби погодити заявку на концентрацію.
Нагадаю, що за 2021 – 2023 роки попередній управитель (ним тоді був "Нафтогаз") цих активів сплатив до бюджету України всього 1,5 мільйона гривень,
– зазначила вона.
Через такі низькі показники за результатами камеральних перевірок з "Нафтогазом" розірвали угоду. Згодом суд підтвердив законність дій АРМА.
Американський суд не хоче продавати яхту росіянина
Суд у Нью-Йорку не захотів продавати яхту "Амадея" російського олігарха Керімова. На думку суду, витрати на її утримання не такі великі які стверджує влада.
Яхту Керімова арештувала влада Фіджі за його участь у війні проти Сирії та України, як цього вимагали американські санкції. У 2021 році статки російського олігарха складали 15,8 мільярда доларів.