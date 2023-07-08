"Нафтогаз" не злазить з "Газпрому" у судах: до якої відповіді додумалися росіяни

Український "Нафтогаз" не припиняє судитися з "Газпромом". Росіяни зазнають великих збитків, тому перейшли до відкритих погроз.

"Нафтогаз" практично не припиняє арбітражних позовів проти "Газпрому". У правовому полі росіяни зазнають поразки за поразкою, тому почали вдаватися до більш звичного для них методу – відкритого шантажу.

Читайте також Податкові перевірки повертаються: за кого візьмуться у першу чергу

Чим "Газпром" погрожує Україні

Як заявив голова правління "Газпрому" Алєксєй Міллєр, росіяни розглядають можливість введення санкцій через арбітражні позови "Нафтогазу". Зокрема, "Газпром" злякався чергового багатомільярдного позову, який українська компанія подала в суди США.

Росіяни налякано пообіцяли припинити будь-яку співпрацю з "Нафтогазом". Окрім того, їм не забракло наглості назвати дії українців "недобросовісними".

Відомо, що "Нафтогаз" подав позов проти росіян через невиконання умов угоди, яку було укладено у 2019 році. Росіяни зобов'язувалися проводити транзит свого газу через нашу територію для європейських споживачів. Йдеться про 65 мільярдів кубометрів у перший рік і як мінімум 40 мільярдів – у подальші роки. Росіяни були зобов'язані оплачувати транзит незалежно від того, був газ прокачаний чи ні.

У 2022 році окупанти захопили Соханівку на Луганщини, через цю точку проходила третина зазначених обсягів. Україна запропонувала збільшити обсяги через Суджу, але росіяни відмовилися як збільшувати транзит, так і платити за недопрокачані обсяги газу.

"Нафтогаз" пішов вирішувати це питання до суду, і, як свідчить попередній досвід, має великі шанси на перемогу.