Наслідки аварії на борту Alaska Airlines: в Boeing змінять вище керівництво

У компанії Boeing відбудуться кадрові зміни одних з ключових посад. Все через інцидент, коли двері літака Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines вилетіли під час польоту.

Кадрові зміни у Boeing

Виконавчий директор Boeing Дейв Калхун залишить свою посаду вже наприкінці 2024 року. Калхун описав січневу аварію на рейсі Alaska Airlines як "переломний момент" для Boeing.

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У внутрішній записці для співробітників він сказав, що компанія "повинна продовжувати реагувати на цю аварію зі смиренністю та повною прозорістю".

Також покине раду директорів голова компанії Ларрі Келлнер, якого на посаді змінить колишній виконавчий директор Qualcomm Стів Молленкопф.Також у Boeing змінять керівника підрозділу комерційних літаків Стена Діла. Його у компанії вирішили відправлять на пенсію, а на замість нього підрозділ очолить головний операційний директор Стефані Поуп.

Аварія з відірваними дверима

В січні, коли двері літака Boeing вилетіло під час польоту. Після цього аварію та її причину почали розслідувати Міністерство юстиції США та Федеральне управління авіації США.Згодом Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing та Spirit AeroSystems виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Також у FAA рекомендували авіакомпаніям, які експлуатують літаки Boeing 737-900ER, перевірити дверні заглушки, щоб переконатися, що вони належним чином закріплені після того, як деякі оператори повідомили про невизначені проблеми з болтами під час перевірок.

Нагадаємо! Профспілка компанії Boeing Co. вперше за останні 16 років розпочав переговори щодо підняття зарплати на 40%.