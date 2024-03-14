Boeing вимагає підвищення зарплат

Профспілка IAM District 751, яка представляє понад 32 тисячі механіків у штатах Вашингтон та Орегон, прагне скасувати поступки щодо зарплати та пенсій, які були внесені Boeing 10 років тому в ході суперечки за поправки до контракту.

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Тоді Boeing опинився у слабшому положенні через:

жорсткий ринок кваліфікованих робітників,

фінансові та виробничі проблеми, особливо після випадку, коли під час польоту у літака, виробленого Boeing, відлетіла двері, в результаті чого ледь не сталася катастрофа.

Зараз ми перебуваємо у дуже вигідному становищі. У нас є важелі впливу, кращі, ніж будь-коли в нашій історії, і ми збираємося їх використовувати. Наші члени хочуть, щоб ми їх використовували,

– сказав президент IAM District 751 Джон Холден.

У заяві Boeing йдеться, що вони продовжать переговори в "добросовісному дусі". Також у компанії впевнені в можливості укладення угоди, яка задовольнить потреби працівників і збереже конкурентоспроможність компанії.

Зі слів Холдена, Міжнародна асоціація машиністів (IAM) також прагне знизити витрати на охорону здоров'я, відновити пенсії та отримати від Boeing зобов'язання будувати літаки на Тихоокеанському Північному Заході протягом тривалого часу. Профспілка також вірить у можливість укладення угоди без страйку.

Цікаво! Акції Boeing продовжили падіння після того, як профспілка оголосила про свої вимоги, знизившись на 2,2%.