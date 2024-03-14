Boeing требует повышения зарплат

Профсоюз IAM District 751, представляющий более 32 тысяч механиков в штатах Вашингтон и Орегон, стремится отменить уступки по зарплате и пенсиям, которые были внесены Boeing 10 лет назад в ходе спора за поправки к контракту.

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Тогда Boeing оказался в более слабом положении из-за:

жесткого рынка квалифицированных рабочих,

финансовых и производственных проблем, особенно после случая, когда во время полета у самолета, произведенного Boeing, отлетела дверь, в результате чего едва не произошла катастрофа.

Сейчас мы находимся в очень выгодном положении. У нас есть рычаги влияния, лучше, чем когда-либо в нашей истории, и мы собираемся их использовать. Наши члены хотят, чтобы мы их использовали,

– сказал президент IAM District 751 Джон Холден.

В заявлении Boeing говорится, что они продолжат переговоры в "добросовестном духе". Также в компании уверены в возможности заключения соглашения, которое удовлетворит потребности работников и сохранит конкурентоспособность компании.

По словам Холдена, Международная ассоциация машинистов (IAM) также стремится снизить расходы на здравоохранение, восстановить пенсии и получить от Boeing обязательства строить самолеты на Тихоокеанском Северо-Западе в течение длительного времени. Профсоюз также верит в возможность заключения соглашения без забастовки.

Интересно! Акции Boeing продолжили падение после того, как профсоюз объявил о своих требованиях, снизившись на 2,2%.