Майже 650 тисяч українців отримало перші виплати Нацкешбеку

У вересні українці почали отримувати свої перші виплати за програмою Нацкешбеку. Майже 650 тисяч українців уже мають поповнення на карті.

Перші виплати з Нацкешбеку

Близько 37,2 мільйона гривень було виділено на кешбек українцям за купівлю визначених товарів у вересні.

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Тепер ці кошти спрямуйте на оплату комунальних послуг, донати на Сили оборони України, купівлю військових облігацій, тощо,

– написали у Дії.

Основні показники за вересень:

1,5+ мільйона – користувачів активували в Дії картки для виплат;

104,6 мільйона гривень – кешбеку нараховано за жовтень, майже втричі більше, ніж за вересень;

найбільше покупок зроблено – в АТБ, Сільпо, Форі, Аврорі, Novus, Varus, Велмарті.

У Дії також повідомили, що 97 людей отримали кешбек на суму від 1 000 до 3 000 гривень. З них:

77 громадян — понад 1 000 гривень;

15 — більш ніж 2 000 гривень;

5 — максимальний кешбек у розмірі 3 000 гривень.

Нагадаємо! За купівлю товарів українського виробника можна отримати кешбек у 10%. Для цього треба долучитися до програми Мінекономіки Національний кешбек у Дії.