Первые выплаты из Нацкешбека

Около 37,2 миллиона гривен было выделено на кэшбек украинцам за покупку определенных товаров в сентябре.

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Теперь эти средства направьте на оплату коммунальных услуг, донаты на Силы обороны Украины, покупку военных облигаций, и тому подобное,

– написали в Дії.

Основные показатели за сентябрь:

1,5+ миллиона – пользователей активировали в Дії карточки для выплат;

104,6 миллиона гривен – кешбэка начислено за октябрь, почти втрое больше, чем за сентябрь;

больше всего покупок сделано – в АТБ, Сильпо, Фори, Авроре, Novus, Varus, Велмарте.

В Дії также сообщили, что 97 человек получили кэшбек на сумму от 1 000 до 3 000 гривен. Из них:

77 граждан - более 1 000 гривен;

15 - более чем 2 000 гривен;

5 - максимальный кэшбек в размере 3 000 гривен.

Напомним! За покупку товаров украинского производителя можно получить кэшбек в 10%. Для этого надо присоединиться к программе Минэкономики Национальный кэшбек в Действии.