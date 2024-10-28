Первые выплаты из Нацкешбека
Около 37,2 миллиона гривен было выделено на кэшбек украинцам за покупку определенных товаров в сентябре.
Читайте также Инвестор, благотворитель и застройщик: кто такой Аднан Киван и каким было его состояние
Теперь эти средства направьте на оплату коммунальных услуг, донаты на Силы обороны Украины, покупку военных облигаций, и тому подобное,
– написали в Дії.
Основные показатели за сентябрь:
- 1,5+ миллиона – пользователей активировали в Дії карточки для выплат;
- 104,6 миллиона гривен – кешбэка начислено за октябрь, почти втрое больше, чем за сентябрь;
- больше всего покупок сделано – в АТБ, Сильпо, Фори, Авроре, Novus, Varus, Велмарте.
В Дії также сообщили, что 97 человек получили кэшбек на сумму от 1 000 до 3 000 гривен. Из них:
- 77 граждан - более 1 000 гривен;
- 15 - более чем 2 000 гривен;
- 5 - максимальный кэшбек в размере 3 000 гривен.
Напомним! За покупку товаров украинского производителя можно получить кэшбек в 10%. Для этого надо присоединиться к программе Минэкономики Национальный кэшбек в Действии.