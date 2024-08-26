Ілона Маска визнали найбагатшою людиною у світі: скільки заробляє мільярдер

Нині найбагатшою людиною у світі є американський підприємець Ілон Маск. Його статки оцінюються у 244 мільярди доларів. З початку року його капітал зріс на 14,6 мільярда доларів.

Які статки має Маск

Ілон Маск співзаснував шість компаній, включаючи виробника електромобілів Tesla, космічну компанію SpaceX і стартап з прокладання тунелів Boring Company.

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SpaceX, заснована у 2002 році, досягла оцінки майже 180 мільярдів доларів після тендерної пропозиції у грудні 2023 року на суму до 750 мільйонів доларів. За чотири роки акції SpaceX зросли в п'ять разів.

Нагадаємо! У 2022 році Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів, хоча пізніше намагався відмовитися від угоди. Наразі він володіє приблизно 74% компанії, яку тепер називають X.

У 2004 році Маск став одним із перших інвесторів Tesla Motors, а згодом – її головою ради директорів, генеральним директором і головним інженером. Під його керівництвом Tesla стала провідним виробником електромобілів у світі.

Цікаво! На початку 2024 року суддя в Делавері анулював угоду Маска від 2018 року про отримання опціонів, які еквівалентні додатковим 9% акцій Tesla. Forbes знизив оцінку вартості цих опціонів на 50% в очікуванні апеляції Маска.