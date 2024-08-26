Какое состояние имеет Маск

Илон Маск соучредил шесть компаний, включая производителя электромобилей Tesla, космическую компанию SpaceX и стартап по прокладке тоннелей Boring Company.

Читайте также Правда ли, что Маск купил Twitter благодаря сыновьям российских олигархов

SpaceX, основана в 2002 году, достигла оценки почти 180 миллиардов долларов после тендерного предложения в декабре 2023 года на сумму до 750 миллионов долларов. За четыре года акции SpaceX выросли в пять раз.

Напомним! В 2022 году Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов, хотя позже пытался отказаться от сделки. Сейчас он владеет примерно 74% компании, которую теперь называют X.

В 2004 году Маск стал одним из первых инвесторов Tesla Motors, а впоследствии – ее председателем совета директоров, генеральным директором и главным инженером. Под его руководством Tesla стала ведущим производителем электромобилей в мире.

Интересно! В начале 2024 года судья в Делавэре аннулировал соглашение Маска от 2018 года о получении опционов, которые эквивалентны дополнительным 9% акций Tesla. Forbes снизил оценку стоимости этих опционов на 50% в ожидании апелляции Маска.