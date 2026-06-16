Історичний рекорд: статки найбагатших людей світу злетіли на 300 мільярдів доларів за день

Для найбагатших людей планети понеділок, 15 червня, став одним із найуспішніших днів за останні роки. Світові фінансові ринки продемонстрували сильне зростання, що одразу позначилося на статках найбільш заможних людей.

Як збагатився Ілон Маск

Наприкінці торгів у Нью-Йорку 500 найбагатших людей світу додали до своїх статків 336 мільярдів доларів, що є найбільшим збільшенням, коли-небудь зареєстрованим за один день, пише Bloomberg.

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Найбільшим переможцем дня став Ілон Маск. Його статки за один день зросли більш ніж на 10% і досягли приблизно 1,27 трильйона доларів. Його капітал пов’язаний із частками у таких компаніях, як Tesla, SpaceX, xAI, Neuralink, The Boring Company та соціальній платформі X.

Як і чому зросли статки інших ТОП-5 мільярдерів

Головним фактором стало зростання світових ринків. Інвестори позитивно відреагували на новини про тимчасову домовленість між США та Іраном щодо повторного відкриття Ормузької протоки.

Додатковий імпульс дала поява на біржі SpaceX як публічної компанії. На цьому фоні промисловий індекс Доу-Джонса досяг рекордної позначки, а Nasdaq 100 та MSCI World завершили день поблизу історичних максимумів.

Топ-5 лідерів світового рейтингу досягли наступних фінансових результатів:

Ілон Маск володіє 1,2 трильйона доларів.

Ларрі Пейдж (співзасновник Google, Alphabet) має статки у 314 мільярдів доларів;

Сергій Брін (засновник Google, Alphabet) володіє капіталом у 292 мільярди доларів;

Джефф Безос (Amazon, Blue Origin,The Washington Post) має 267 мільярдів доларів;

Ларрі Еллісон (Oracle) володіє статками у 247 мільярдів доларів.

Відомо, що навіть нижня межа рейтингу Bloomberg Billionaires Index також встановила новий максимум: статки людей, які займають останні позиції у списку 500 найбагатших, становили близько 7,9 мільярдів доларів кожен.

До слова, австралійська мільярдерка Джина Райнхарт, яка очолює список найбагатших людей країни, інвестувала понад 1 мільярд доларів у Ілона Маска. Угода стала частиною рекордного IPO компанії, яке вже принесло інвесторам суттєвий прибуток. Власниця гірничодобувної компанії Hancock Prospecting придбала пакет акцій SpaceX.

Після виходу на біржу акції SpaceX під час дебютних торгів зросли на 19%, а ринкова капіталізація компанії перевищила 2 трильйони доларів. Завдяки цьому SpaceX увійшла до числа найбільших компаній США