Інвестори різко звернули уваги на SpaceX Ілона Маска

Власниця гірничодобувної компанії Hancock Prospecting придбала пакет акцій SpaceX вартістю понад 1 мільярд доларів, пише Reuters.

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За словами Райнхарт, SpaceX має унікальне поєднання технологічного потенціалу, сильного керівництва та перспективних ринків.

У майбутньому ми також бачимо можливість взаємовигідних домовленостей між SpaceX та значними інвестиціями Hancock Prospecting у критично важливі корисні копалини, оскільки зростає попит на матеріали та інфраструктуру, необхідні для підтримки передових технологій,

– додав гендиректор Hancock Гаррі Корте.

Відомо, що компанія вже володіє частками в низці виробників рідкоземельних металів та літію в США й Австралії. Для Райнхарт угода виявилася вдалою практично з першого дня:

Після виходу на біржу акції SpaceX під час дебютних торгів зросли на 19%, а ринкова капіталізація компанії перевищила 2 трильйони доларів.

Завдяки цьому SpaceX увійшла до числа найбільших компаній США, а інвестори отримали можливість долучитися до бізнес-імперії Маска.

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