Інвестори різко звернули уваги на SpaceX Ілона Маска
Власниця гірничодобувної компанії Hancock Prospecting придбала пакет акцій SpaceX вартістю понад 1 мільярд доларів, пише Reuters.
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За словами Райнхарт, SpaceX має унікальне поєднання технологічного потенціалу, сильного керівництва та перспективних ринків.
У майбутньому ми також бачимо можливість взаємовигідних домовленостей між SpaceX та значними інвестиціями Hancock Prospecting у критично важливі корисні копалини, оскільки зростає попит на матеріали та інфраструктуру, необхідні для підтримки передових технологій,
– додав гендиректор Hancock Гаррі Корте.
Відомо, що компанія вже володіє частками в низці виробників рідкоземельних металів та літію в США й Австралії. Для Райнхарт угода виявилася вдалою практично з першого дня:
- Після виходу на біржу акції SpaceX під час дебютних торгів зросли на 19%, а ринкова капіталізація компанії перевищила 2 трильйони доларів.
- Завдяки цьому SpaceX увійшла до числа найбільших компаній США, а інвестори отримали можливість долучитися до бізнес-імперії Маска.
Останні новини про SpaceX та Ілона Маска
- Днями компанія SpaceX офіційно встановила ціну на свої акції в межах найбільшого в історії США первинного публічного розміщення (IPO). Вартість одного цінного паперу склала 135 доларів, що перетворило виробника ракет і космічних кораблів на одну з найдорожчих корпорацій світу. Загалом під час продажу 555,56 мільйона акцій компанія залучила рекордні 75 мільярдів доларів, а її ринкову капіталізацію оцінили у приголомшливі 1,77 трильйона доларів.
- Після цього підприємець Ілон Маск офіційно став першою людиною в історії, чиї статки перевищили позначку в 1 трильйон доларів. За розрахунками Reuters, після початку торгів акціями SpaceX загальна вартість активів Маска перевищить 1,1 трильйона доларів. Основу його багатства тепер становить частка в SpaceX, оцінена приблизно у 866 мільярдів доларів.
На думку багатьох аналітиків, феномен Маска вже давно виходить за межі традиційних фінансових показників Старший стратег компанії Renaissance Capital Метт Кеннеді зазначив, що інвестори фактично роблять ставку не лише на бізнес-модель SpaceX, а й особисто на її засновника.