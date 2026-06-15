Інвестори різко звернули уваги на SpaceX Ілона Маска

Власниця гірничодобувної компанії Hancock Prospecting придбала пакет акцій SpaceX вартістю понад 1 мільярд доларів, пише Reuters.

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За словами Райнхарт, SpaceX має унікальне поєднання технологічного потенціалу, сильного керівництва та перспективних ринків.

У майбутньому ми також бачимо можливість взаємовигідних домовленостей між SpaceX та значними інвестиціями Hancock Prospecting у критично важливі корисні копалини, оскільки зростає попит на матеріали та інфраструктуру, необхідні для підтримки передових технологій,
– додав гендиректор Hancock Гаррі Корте.

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Відомо, що компанія вже володіє частками в низці виробників рідкоземельних металів та літію в США й Австралії. Для Райнхарт угода виявилася вдалою практично з першого дня:

  • Після виходу на біржу акції SpaceX під час дебютних торгів зросли на 19%, а ринкова капіталізація компанії перевищила 2 трильйони доларів.
  • Завдяки цьому SpaceX увійшла до числа найбільших компаній США, а інвестори отримали можливість долучитися до бізнес-імперії Маска.

Останні новини про SpaceX та Ілона Маска

  • Днями компанія SpaceX офіційно встановила ціну на свої акції в межах найбільшого в історії США первинного публічного розміщення (IPO). Вартість одного цінного паперу склала 135 доларів, що перетворило виробника ракет і космічних кораблів на одну з найдорожчих корпорацій світу. Загалом під час продажу 555,56 мільйона акцій компанія залучила рекордні 75 мільярдів доларів, а її ринкову капіталізацію оцінили у приголомшливі 1,77 трильйона доларів.
  • Після цього підприємець Ілон Маск офіційно став першою людиною в історії, чиї статки перевищили позначку в 1 трильйон доларів. За розрахунками Reuters, після початку торгів акціями SpaceX загальна вартість активів Маска перевищить 1,1 трильйона доларів. Основу його багатства тепер становить частка в SpaceX, оцінена приблизно у 866 мільярдів доларів.

  • На думку багатьох аналітиків, феномен Маска вже давно виходить за межі традиційних фінансових показників Старший стратег компанії Renaissance Capital Метт Кеннеді зазначив, що інвестори фактично роблять ставку не лише на бізнес-модель SpaceX, а й особисто на її засновника.