Підприємець Ілон Маск офіційно став першою людиною в історії, чиї статки перевищили позначку в 1 трильйон доларів. Це сталося після рекордного первинного розміщення акцій компанії SpaceX, про яке повідомляє Reuters.

Як SpaceX зробила Маска першою людиною зі статками понад 1 трильйон доларів?

Компанія залучила 75 мільярдів доларів під час IPO, що стало одним із найбільших виходів на біржу в історії технологічного сектору. До проведення розміщення журнал Forbes оцінював статки Маска приблизно у 780 мільярдів доларів, що вже значно перевищувало капітал будь-якого іншого бізнесмена світу.

За розрахунками Reuters, після початку торгів акціями SpaceX загальна вартість активів Маска перевищить 1,1 трильйона доларів. Основу його багатства тепер становить частка в SpaceX, оцінена приблизно у 866 мільярдів доларів. До цієї суми також входять активи в Tesla та інших компаніях підприємця, а також акції, які поступово переходять у його власність відповідно до умов компенсаційних програм.

Сьогодні бізнес-імперія Маска охоплює одразу кілька галузей – автомобілебудування, космос, штучний інтелект, соціальні мережі та нейротехнології.

Широку популярність він здобув завдяки компаніям Tesla та SpaceX. У 2022 році підприємець додатково посилив свій вплив після придбання соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Угода дала йому прямий канал комунікації із сотнями мільйонів користувачів та перетворила на одного з найвпливовіших учасників політичних і суспільних дискусій.

Крім Tesla і SpaceX, Маск також є співзасновником низки інших компаній, серед яких The Boring Company, що займається будівництвом транспортних тунелів, та Neuralink, яка розробляє мозкові імпланти.

Його шлях до вершини почався далеко від Кремнієвої долини. Маск народився у Преторії в Південній Африці, а в 1997 році закінчив Пенсильванський університет у США.

Чому інвестори продовжують ставити на Маска

На думку багатьох аналітиків, феномен Маска вже давно виходить за межі традиційних фінансових показників.

Старший стратег компанії Renaissance Capital Метт Кеннеді зазначив, що інвестори фактично роблять ставку не лише на бізнес-модель SpaceX, а й особисто на її засновника.

"Подібно до Tesla, SpaceX є ставкою на Ілона Маска", – наголосив Кеннеді.

Експерт додав, що ринкова капіталізація в діапазоні від 1,5 до 2 трильйонів доларів практично не вписується в класичні методи оцінки компаній.

Саме тому на Уолл-стріт дедалі частіше говорять про так звану "премію Ілона Маска" – додаткову вартість бізнесів, яку інвестори готові платити завдяки вірі у його здатність реалізовувати надзвичайно амбітні проєкти.

Через масштаби його впливу аналітики навіть придумали окремий термін – "Muskonomy". Ним описують екосистему компаній і проєктів, які прямо або опосередковано пов'язані з Маском.

Не лише захоплення, а й критика

Попри рекордні досягнення, діяльність підприємця регулярно викликає суперечки.

Tesla неодноразово ставала об'єктом судових процесів і конфліктів із акціонерами. Однією з найгучніших тем останніх років став компенсаційний пакет Маска, який свого часу оцінювали у 56 мільярдів доларів.

Окремі експерти також висловлюють занепокоєння через концентрацію надто великого впливу в руках однієї людини. Критики говорять про ризики для корпоративного управління, можливі конфлікти інтересів та надмірну залежність великих компаній від особистих рішень одного керівника.

Чимало дискусій викликала і політична активність Маска. Особливо багато уваги привернула його співпраця з президентом США Дональдом Трампом та участь у діяльності Департаменту ефективності уряду (DOGE). Згодом між ними виникли публічні розбіжності щодо державної політики та бюджетних витрат, хоча останнім часом обидві сторони демонструють більш примирливий тон.

"Едісон нашого часу"

Попри суперечки, значна частина інвесторів продовжує розглядати Маска як одного з найвизначніших підприємців сучасності.

Колишній віцепрезидент General Motors Боб Лутц заявив, що саме Маск повернув світові повагу до американської інженерної школи в автомобільній галузі.

"Він відновив повагу світу до американської винахідливості в автомобільній інженерії", – сказав Лутц.

Не менш гучною стала оцінка генерального директора JPMorgan Chase Джеймі Даймона. Попри багаторічні юридичні суперечки між компаніями, банкір останнім часом почав відкрито захоплюватися підприємцем.

Під час нещодавньої розмови з Маском Даймон заявив: "Ілон – це Едісон нашого часу".

Раніше він також назвав бізнесмена "нашим Ейнштейном". У результаті виходу SpaceX на біржу Маск не лише оновив власний рекорд, а й створив новий орієнтир для світового бізнесу. Вперше в історії людства статки однієї людини перевищили позначку в 1 трильйон доларів, а розрив між ним та найближчими конкурентами став безпрецедентним.