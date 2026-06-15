Инвесторы резко обратили внимание на SpaceX Илона Маска
Владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting приобрела пакет акций SpaceX стоимостью более 1 миллиарда долларов, пишет Reuters.
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По словам Райнхарт, SpaceX обладает уникальным сочетанием технологического потенциала, сильного руководства и перспективных рынков.
В будущем мы также видим возможность взаимовыгодных соглашений между SpaceX и значительными инвестициями Hancock Prospecting в критически важные полезные ископаемые, поскольку растет спрос на материалы и инфраструктуру, необходимые для поддержки передовых технологий,
– добавил гендиректор Hancock Гарри Корте.
Известно, что компания уже владеет долями в ряде производителей редкоземельных металлов и лития в США и Австралии. Для Райнхарт сделка оказалась удачной практически с первого дня:
- После выхода на биржу акции SpaceX во время дебютных торгов выросли на 19%, а рыночная капитализация компании превысила 2 триллиона долларов.
- Благодаря этому SpaceX вошла в число крупнейших компаний США, а инвесторы получили возможность присоединиться к бизнес-империи Маска.
Последние новости о SpaceX и Илоне Маске
- На днях компания SpaceX официально установила цену на свои акции в рамках крупнейшего в истории США первичного публичного размещения (IPO). Стоимость одной ценной бумаги составила 135 долларов, что превратило производителя ракет и космических кораблей в одну из самых дорогих корпораций мира. В целом при продаже 555,56 миллиона акций компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов, а ее рыночную капитализацию оценили в ошеломляющие 1,77 триллиона долларов.
- После этого предприниматель Илон Маск официально стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 1 триллион долларов. По расчетам Reuters, после начала торгов акциями SpaceX общая стоимость активов Маска превысит 1,1 триллиона долларов. Основу его богатства теперь составляет доля в SpaceX, оцененная примерно в 866 миллиардов долларов.
По мнению многих аналитиков, феномен Маска уже давно выходит за пределы традиционных финансовых показателей. Старший стратег компании Renaissance Capital Мэтт Кеннеди отметил, что инвесторы фактически делают ставку не только на бизнес-модель SpaceX, но и лично на ее основателя.