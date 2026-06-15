Инвесторы резко обратили внимание на SpaceX Илона Маска

Владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting приобрела пакет акций SpaceX стоимостью более 1 миллиарда долларов, пишет Reuters.

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По словам Райнхарт, SpaceX обладает уникальным сочетанием технологического потенциала, сильного руководства и перспективных рынков.

В будущем мы также видим возможность взаимовыгодных соглашений между SpaceX и значительными инвестициями Hancock Prospecting в критически важные полезные ископаемые, поскольку растет спрос на материалы и инфраструктуру, необходимые для поддержки передовых технологий,
– добавил гендиректор Hancock Гарри Корте.

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Известно, что компания уже владеет долями в ряде производителей редкоземельных металлов и лития в США и Австралии. Для Райнхарт сделка оказалась удачной практически с первого дня:

  • После выхода на биржу акции SpaceX во время дебютных торгов выросли на 19%, а рыночная капитализация компании превысила 2 триллиона долларов.
  • Благодаря этому SpaceX вошла в число крупнейших компаний США, а инвесторы получили возможность присоединиться к бизнес-империи Маска.

Последние новости о SpaceX и Илоне Маске

  • На днях компания SpaceX официально установила цену на свои акции в рамках крупнейшего в истории США первичного публичного размещения (IPO). Стоимость одной ценной бумаги составила 135 долларов, что превратило производителя ракет и космических кораблей в одну из самых дорогих корпораций мира. В целом при продаже 555,56 миллиона акций компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов, а ее рыночную капитализацию оценили в ошеломляющие 1,77 триллиона долларов.
  • После этого предприниматель Илон Маск официально стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 1 триллион долларов. По расчетам Reuters, после начала торгов акциями SpaceX общая стоимость активов Маска превысит 1,1 триллиона долларов. Основу его богатства теперь составляет доля в SpaceX, оцененная примерно в 866 миллиардов долларов.

  • По мнению многих аналитиков, феномен Маска уже давно выходит за пределы традиционных финансовых показателей. Старший стратег компании Renaissance Capital Мэтт Кеннеди отметил, что инвесторы фактически делают ставку не только на бизнес-модель SpaceX, но и лично на ее основателя.