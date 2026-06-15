Инвесторы резко обратили внимание на SpaceX Илона Маска

Владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting приобрела пакет акций SpaceX стоимостью более 1 миллиарда долларов, пишет Reuters.

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По словам Райнхарт, SpaceX обладает уникальным сочетанием технологического потенциала, сильного руководства и перспективных рынков.

В будущем мы также видим возможность взаимовыгодных соглашений между SpaceX и значительными инвестициями Hancock Prospecting в критически важные полезные ископаемые, поскольку растет спрос на материалы и инфраструктуру, необходимые для поддержки передовых технологий,

– добавил гендиректор Hancock Гарри Корте.

Известно, что компания уже владеет долями в ряде производителей редкоземельных металлов и лития в США и Австралии. Для Райнхарт сделка оказалась удачной практически с первого дня:

После выхода на биржу акции SpaceX во время дебютных торгов выросли на 19%, а рыночная капитализация компании превысила 2 триллиона долларов.

Благодаря этому SpaceX вошла в число крупнейших компаний США, а инвесторы получили возможность присоединиться к бизнес-империи Маска.

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