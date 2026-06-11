Детали этой концепции раскрыл Илон Маск в соцсети X. Как пишет издание Space.com со ссылкой на заявление генерального директора SpaceX и данные аналитика Джонатана Макдауэлла, компания планирует создать орбитальную группировку спутников нового поколения.

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Как будут работать орбитальные дата-центры?

Орбитальный дата-центр – это, проще говоря, обычный компьютерный серверный центр, но размещен не на Земле, а на околоземной орбите. Вместо того, чтобы строить гигантские здания с тысячами процессоров на суше, компании хотят запускать эти процессоры в космос в виде спутников. Они питаются от солнца и передают информацию между собой с помощью лазерных лучей (оптической связи), что позволяет передавать огромные объемы данных почти мгновенно и без использования кабелей.

Согласно обнародованным компанией визуализациям, космические дата-центры будут иметь вид больших спутников размером примерно 6 на 21 метр. Основную часть конструкции будут составлять две солнечные панели, а в центральном модуле будет размещаться оборудование для обучения и работы моделей искусственного интеллекта. Каждый такой ИИ-спутник будет генерировать 150 киловатт энергии на пике и 120 киловатт стабильно.

Многие из этих технологий мы уже создали для спутников Starlink V3. Собственно, мы не считаем это сверхсложной проблемой по сравнению с тем, что мы уже делаем,

– прокомментировал Илон Маск, основатель SpaceX.

Почему компьютеры хотят отправить на орбиту?

Необходимость переноса вычислительных мощностей в космос обусловлена тем, что наземные дата-центры сталкиваются с серьезными проблемами. На Земле банально не хватает физического пространства для их размещения, а местные общины все чаще выступают против строительства новых объектов из-за колоссального потребления ими электроэнергии и воды для охлаждения.

Хотя орбитальные дата-центры пока являются в основном теоретической концепцией, которая еще не проверена на практике действующими технологиями, в SpaceX уверены в своей способности воплотить этот проект в жизнь.

По словам Маска, следующее поколение спутников Starlink V3 уже имеет большинство технологий, необходимых для создания ИИ-центров. Каждый такой спутник будет оснащен "стойками вычислений" (группами компьютерных чипов), которые будут соединяться между собой и с другими аппаратами Starlink с помощью лазерных каналов. Полученные данные будут передаваться на Землю также через антенны или лазеры с очень низкой задержкой (то есть на сверхвысокой скорости).

Для вывода этих гигантов на орбиту будут использовать сверхтяжелую ракетную систему Super Heavy и корабль Starship, испытания которых SpaceX проводит каждые несколько месяцев. Уже к концу следующего года компания планирует запустить специализированное производство таких ИИ-спутников, которое будет работать в "умных объемах".

Демонстрационный образец космического дата-центра для искусственного интеллекта планируют запустить до конца 2027 года, а тестовый запуск может состояться уже в следующем году.

Хватит ли в космосе места для миллиона спутников?

Несмотря на беспокойство экологов и астрономов относительно переполнения околоземной орбиты (сейчас созвездие Starlink насчитывает более 10 000 активных аппаратов), Маск традиционно отвергает эти опасения.

Там очень много места, поэтому даже когда речь идет о тысячах или даже – знаете – до миллиона спутников, так, у вас есть полно места для передвижения там. Космос действительно большой, поэтому не похоже, что он станет переполненным,

– говорит Илон Маск, которому, конечно же, выгодно говорить именно так.

"Мы имеем достаточно хорошее представление о том, как управлять действительно большими созвездиями спутников, и делать это безопасно сейчас, не так ли? Мы единственный оператор, который имеет любой опыт такого масштаба", – добавил миллиардер.

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Как космические планы SpaceX повлияют на ее финансовое будущее?

Планы по орбитальным дата-центрам появились на фоне подготовки SpaceX к выходу на фондовый рынок (IPO), который запланирован на июнь. Компания планирует привлечь около 75 миллиардов долларов при общей оценке бизнеса в более 1,75 триллиона долларов, что может стать крупнейшим первичным публичным размещением акций в истории.

Однако участие в этом историческом IPO ограничено: ведущие американские банки, в частности Goldman Sachs и Morgan Stanley, получили указание не принимать заказы от инвесторов из Китая и Гонконга из-за ограничений США по экспорту критически важных технологий (ITAR).

В своей презентации для инвесторов компания делает большую ставку на стартап xAI и орбитальные вычислительные центры. Это крайне важно, ведь ИИ-направление SpaceX, в который входит xAI, зафиксировал операционный убыток в 6,4 миллиарда долларов в 2025 году и еще почти 2,5 миллиарда долларов в первом квартале 2026 года.

В то же время компания уже нашла "золотую жилу", заключив гигантские контракты на Земле: Anthropic будет платить SpaceX 1,25 миллиарда долларов ежемесячно до мая 2029 года за использование ресурсов дата-центров Colossus, а Google будет платить 920 миллионов долларов в месяц за доступ к 110 тысячам графических процессоров Nvidia и сопутствующей инфраструктуры.

В то же время SpaceX не единственная в этих стремлениях: за внимание инвесторов в этой нише также соревнуются такие гиганты, как Google, Blue Origin и Microsoft, а также меньшие стартапы, среди которых Cowboy Space Corp. (прежнее название – Aetherflux) и Starcloud.