Сколько стоит SpaceX?

В четверг компания SpaceX официально установила цену на свои акции в рамках крупнейшего в истории США первичного публичного размещения (IPO). Стоимость одной ценной бумаги составила 135 долларов, что превратило производителя ракет и космических кораблей в одну из самых дорогих корпораций мира. В целом при продаже 555,56 миллионов акций компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов, а ее рыночную капитализацию оценили в ошеломляющие 1,77 триллиона долларов. Об этом сообщает издание Reuters.

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Этот результат позволил SpaceX занять седьмое место среди компаний,, чьи акции котируются на американских биржах. Она обошла таких гигантов, как банковский холдинг JPMorgan Chase, инвестиционную империю Berkshire Hathaway и фармацевтическую корпорацию Eli Lilly. Более того, рыночная стоимость космического предприятия теперь превышает показатели Meta Platforms и даже другого детища Маска – производителя электромобилей Tesla.

Масштаб сделки затмил предыдущий мировой рекорд,, который принадлежал государственной нефтяной компании Saudi Aramco. В декабре 2019 года саудовский гигант привлек 25,6 миллиардов долларов, хотя с учетом инфляции эта сумма сегодня соответствовала бы 33,2 миллиардам долларов при общей оценке в 2,21 триллион долларов.

Особенностью этого размещения стало игнорирование Илоном Маском многих финансовых традиций. Обычно цену IPO объявляют после закрытия регулярных торгов, чтобы избежать влияния макроэкономических новостей. Однако SpaceX обнародовала данные, когда рынки еще работали. Кроме того, компания зарезервировала 30 процентов акций для розничных покупателей, что является нетипично высоким показателем для Уолл-стрит.

Ценообразование SpaceX действительно находится на неизведанной территории. Я никогда не видел, чтобы цену объявляли вместо нормального процесса ее определения на основе заказов,

– прокомментировал Рик Меклер, партнер компании Cherry Lane Investments.

Не все так однозначно со SpaceX

Несмотря на астрономическую оценку, финансовые показатели компании остаются неоднозначными. В прошлом году SpaceX зафиксировала убытки, а ее доходы значительно уступают другим корпорациям с аналогичной капитализацией.

Сегодня основным источником прибыли является подразделение Starlink, которое обеспечивает спутниковым интернетом миллионы пользователей в 164 странах и территориях. Также компания заключила многолетний контракт на облачные услуги с Google для обеспечения вычислительных мощностей.

Стратегическое преимущество SpaceX, по словам представителей компании, заключается в сочетании космической инфраструктуры с разработками искусственного интеллекта xAI и доступом к данным сети X. В долгосрочной перспективе Маск планирует сделать жизнь человечества межпланетной, оценивая рыночные возможности этого направления в 28,5 триллионов долларов.

Однако аналитики предупреждают, что успех бизнеса критически зависит от государственных контрактов и способности противостоять конкурентам, в частности компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Финансовые прогнозы неопределенны из-за зависимости от большого количества государственных контрактов. Люди, которые покупают эти акции, инвестируют в будущее и побег человечества с Земли, а не просто в компанию,

– заявила Ким Форрест, главный инвестиционный директор Bokeh Capital Partners.

Торговля акциями SpaceX на бирже Nasdaq начинается в пятницу. Эксперты ожидают высокой волатильности и будут пристально следить, сможет ли реальный спрос поддержать заданную высокую планку. Если стоимость бумаг подскочит более чем на 50 процентов в первый день, это может свидетельствовать о чрезмерном ажиотаже, что не всегда соответствует фундаментальным показателям бизнеса.