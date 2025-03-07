Гонорари Голлівуду: 20 найбільш високооплачуваних акторів та суми, які вони заробили

Доходи топових акторів Голівуду значно перевищують прибутки від кінопрокату. Двейн Джонсон і Раян Рейнольдс, які займають перші позиції, не тільки знімаються у фільмах, а й активно просувають їх у своїх соціальних мережах.

Актори конвертують популярність у дохід

Для них важливо не лише майстерно виконувати ролі, але й уміти конвертувати увагу та підтримку фанатів у значні фінансові прибутки. Forbes USA підрахував гонорари голлівудських акторів і оприлюднив список найбільш високооплачуваних зірок 2024 року, інформує 24 Канал.

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Двейн Джонсон, 52 роки, анонсував свою участь у фільмі "Кодове імʼя "Червоний" ще в 2021 році. Протягом трьох років він активно просував стрічку серед своїх 394 мільйонів підписників в Instagram. Хоча критики не приховували своїх негативних відгуків, а касові збори у 186 мільйонів доларів не покрили витрат на створення фільму (250 мільйонів доларів), премʼєра на Amazon Prime Video зібрала рекордні 50 мільйонів переглядів за перший вікенд.

Важливо. Для акторів такого рівня фільми є лише частиною багаторічних контрактів з кіностудіями. Найціннішими стають ті, хто здатен самостійно залучати величезну аудиторію. Контракт Джонсона на "Кодове імʼя "Червоний" передбачав не лише гонорари за зйомки та продюсування, але й частку від прибутку, що принесло йому рекордні 50 мільйонів доларів за один фільм.

Його доходи також поповнили вигідні угоди на "Ваяну-2" та прибутки від інших проєктів. У підсумку Джонсон заробив 88 мільйонів доларів на рік (після виплат агенту та юристу), ставши найбільш високооплачуваним актором 2024 року.

На другій позиції – Раян Рейнольдс із 85 мільйонів доларів. Він не лише виконав головну роль у фільмі "Дедпул та Росомаха", а й став продюсером і співавтором сценарію. Рейнольдс також організував рекламну кампанію через свою маркетингову агенцію Maximum Effort.

Раян Рейнольдс займє другу сходинку у рейтингу високооплачуваних акторів / Фото Getty Images

Однак, 2024 рік для Рейнольдса став знаковим і через юридичні суперечки, адже його ім’я неодноразово фігурувало у судових документах у зв'язку з конфліктом між його дружиною Блейк Лайвлі та режисером Джастіном Бальдоні.

Третім у списку став Кевін Гарт із 81 мільйон доларів. Його численні фільми, телевізійні шоу, подкасти та стендап-виступи роблять його одним із найбільш затребуваних коміків.

Кевін Гарт теж заробив понад 80 мільйонів за рік / Фото ЕРА

Ці троє акторів заробили стільки ж, скільки решта топ-10 разом. Вони значно випередили Бреда Пітта (32 мільйона доларів), Ніколь Кідман (31 мільйон доларів) та Адама Сендлера (26 мільйонів доларів), які не володіють власними маркетинговими платформами,

– ідеться у статті.

Довідково. Середній вік 20 найбільш високооплачуваних акторів, які разом заробили понад 730 мільйонів доларів у 2024 році, – трохи більше 54 років. Вони отримують не лише високі гонорари, а й стабільні виплати з минулих хітів. Наприклад, Джеррі Сайнфелд (30 мільйонів доларів) досі заробляє на серіалі "Сайнфелд", а Метт Деймон (8 мільйонів доларів) отримує прибуток від франшиз про Борна та друзів Оушена.

Більшість великих гонорарів 2024 року було зароблено поза прокатом. Шість із десяти найбільших касових фільмів 2024 року були анімаціями, де актори зазвичай не отримують високі гонорари.

Тому багато зірок Голлівуду почали активно співпрацювати зі стрімінговими сервісами, де угоди з викупом залишають актору фіксовану плату, яка часто вища за стандартні 20 мільйонів доларів за кінотеатральні релізи. Наприклад, Пітт (№6) і Джордж Клуні (№7) заробили більше завдяки своїм угодам для Wolfs, знятого для AppleTV+.

Незважаючи на складнощі, в індустрії переконані, що кіноактори залишатимуться ключовими персонажами Голлівуду в майбутньому. Щорічний список найбільш оплачуваних акторів не лише відображає їхні фінансові досягнення, а й демонструє їхній вплив на індустрію та спосіб, у який вони використовують свою популярність.

Топ-20 найбільш оплачуваних акторів 2024 року: