Продавці, водії і не тільки: кого найбільше шукають роботодавці в Україні

На ринку праці зберігається дисбаланс: компаніям бракує кваліфікованих працівників, але частина шукачів не може знайти роботу за своєю спеціальністю. Одна з причин – невідповідність між навичками кандидатів і потребами бізнесу: роботодавці шукають інженерів, тоді як серед претендентів більше маркетологів.

Які професії найбільш затребувані зараз

Ще на початку 2026 року серед категорій із найбільшою кількістю вакансій на Work.ua переважали робітничі спеціальності. Така тенденція на ринку праці зберігається і восени, пише "Економічна правда".

Високий попит на робітників пояснюється нестачею кваліфікованих кадрів. У торгівлі та сфері послуг ситуацію додатково ускладнює висока плинність персоналу. Також бізнес активно шукає працівників для роздрібної торгівлі, транспорту, автомобільної галузі та охорони.

За даними Work.ua, найчастіше роботодавці розміщують вакансії для таких спеціалістів:

продавці-консультанти – 6,9 тисяч вакансій;

водії – 5,5 тисяч;

військовослужбовці – 4,9 тисячі.

До переліку професій із високим попитом також увійшли менеджери з продажу, касири, адміністратори, комплектувальники, вантажники та акаунт-менеджери.

Тим часом найменше пропозицій роботи зафіксовано у двох категоріях:

"Страхування" – 178 вакансій;

"Культура, музика й шоу-бізнес" – 414 вакансій.

Чому диплом не гарантує роботу

Розрив між потребами економіки та вибором майбутніх фахівців помітний ще на етапі вступу до університетів. Популярні серед абітурієнтів спеціальності не завжди відповідають тому, кого шукають роботодавці.

Президент Конфедерації роботодавців Олександр Мірошниченко зазначає, що найбільше бізнес потребує:

Інженерів; Будівельників; Зварювальників; Кваліфікованих робітників, які вміють працювати з обладнанням.

Водночас складніше знайти роботу за фахом юристам, маркетологам, економістам та психологам. Попри це, саме такі спеціальності залишаються популярними серед вступників до закладів вищої освіти.

Таким чином, проблема ринку праці полягає не лише в нестачі людей, а й у невідповідності їхньої освіти та навичок реальному попиту. Через це одні роботодавці місяцями шукають потрібних спеціалістів, тоді як інші кандидати не можуть знайти вакансію за своєю професією.

До слова, трудові мігранти можуть допомогти Україні подолати нестачу кадрів у найбільш дефіцитних професіях. Для цього держава готує експериментальний механізм офіційного працевлаштування кваліфікованих іноземців із обов'язковою перевіркою кандидатів СБУ.

Іноземців дозволять залучати лише на посади, де попит роботодавців суттєво перевищує пропозицію робочої сили. Конкретний перелік таких професій формуватимуть щороку.

За підготовку списку відповідатиме Державний центр зайнятості. До 1 жовтня роботодавці та їхні галузеві об'єднання подаватимуть дані про кадровий дефіцит, державні органи – прогнози, а регіональні підрозділи – інформацію про ситуацію на місцевих ринках праці.



