Продавцы, водители и не только: кого чаще всего ищут работодатели в Украине

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Какие профессии сейчас наиболее востребованы

Еще в начале 2026 года среди категорий с наибольшим количеством вакансий на Work.ua преобладали рабочие специальности. Такая тенденция на рынке труда сохраняется и осенью, пишет "Экономическая правда".

Высокий спрос на рабочих объясняется нехваткой квалифицированных кадров. В торговле и сфере услуг ситуацию дополнительно осложняет высокая текучесть персонала. Также бизнес активно ищет сотрудников для розничной торговли, транспорта, автомобильной отрасли и охраны.

По данным Work.ua, чаще всего работодатели размещают вакансии для таких специалистов:

продавцы-консультанты – 6,9 тысяч вакансий;

водители – 5,5 тысяч;

военнослужащие – 4,9 тысячи.

В перечень востребованных профессий также вошли менеджеры по продажам, кассиры, администраторы, комплектовщики, грузчики и аккаунт-менеджеры.

Между тем наименьшее количество предложений о работе зафиксировано в двух категориях:

"Страхование" – 178 вакансий;

"Культура, музыка и шоу-бизнес" – 414 вакансий.

Почему диплом не гарантирует работу

Разрыв между потребностями экономики и выбором будущих специалистов заметен еще на этапе поступления в университеты. Популярные среди абитуриентов специальности не всегда соответствуют тому, кого ищут работодатели.

Президент Конфедерации работодателей Александр Мирошниченко отмечает, что больше всего бизнесу нужны:

Инженеров; Строителей; Сварщиков; квалифицированных рабочих, умеющих работать с оборудованием.

В то же время сложнее найти работу по специальности юристам, маркетологам, экономистам и психологам. Несмотря на это, именно такие специальности остаются популярными среди абитуриентов высших учебных заведений.

Таким образом, проблема рынка труда заключается не только в нехватке кадров, но и в несоответствии их образования и навыков реальному спросу. Из-за этого одни работодатели месяцами ищут нужных специалистов, в то время как другие кандидаты не могут найти вакансию по своей профессии.

К слову, трудовые мигранты могут помочь Украине преодолеть нехватку кадров в наиболее дефицитных профессиях. Для этого государство готовит экспериментальный механизм официального трудоустройства квалифицированных иностранцев с обязательной проверкой кандидатов СБУ.

Иностранцев разрешат привлекать только на должности, где спрос со стороны работодателей существенно превышает предложение рабочей силы. Конкретный перечень таких профессий будет формироваться ежегодно.

За подготовку списка будет отвечать Государственный центр занятости. До 1 октября работодатели и их отраслевые объединения будут подавать данные о кадровом дефиците, государственные органы – прогнозы, а региональные подразделения – информацию о ситуации на местных рынках труда.