Пілоти найбільшого лоукостера Росії скаржаться на економію пального: їх заправляють на мінімум

Російські авіаперевізники змушені вдаватися до максимальної економії. І тепер вона стосується навіть пального.

Жорстка економія

Російський лоукостер "Пабєда" почав економити на пальному. Про це почали скаржитися пілоти авіакомпанії "компетентним органам".

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Згідно з новими вимогами лоукостера, літаки можуть заправлятися лише мінімальною кількістю палива. Багато літаків змушені злітати попри наявність попередження про нестачу або використання резервного пального.

Яке покарання придумали за непокору

Якщо пілоти вимагають додаткове пальне, їх викликають в офіс, де починають "жорсткий пресинг". Керівництво вимагає пояснень, а якщо порушення повторюється, то вимагає "повторити документи на пам'ять".

Пілотів змушують для економії палива робити маршрути прямими, але це не завжди можливо через небезпечні метеоявища.