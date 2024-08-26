Як змінилися доходи компанії

У своїх останніх звітах "Сургутнефтегаз" опублікувала лише дані про виручку, собівартість продажів, комерційні та управлінські витрати, а також доходи від "дочірніх" підприємств, повідомляють у російських ЗМІ.

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Водночас інформацію про довгострокові та короткострокові позики, обсяг активів, запаси готівки та статутний капітал було позначено як "секретно".

Проте чистий прибуток компанії за пів року зменшився в 6 разів, до 139,9 мільярда рублів, а прибуток до оподаткування становив 168,7 мільярда рублів, що також є шестикратним зниженням.

Цікаво, що "Сургутнефтегаз" вже протягом кількох десятиліть приховує інформацію про своїх власників. При цьому компанія накопичувала валютні резерви на рахунках, не інвестуючи їх.

Зауважте! До початку повномасштабної війни Росії проти України "Сургутнефтегаз" мав у своїх резервах близько 50 мільярдів доларів.

Що відомо про компанію

"Сургутнефтегаз" – одна з найбільших нафтових компаній Росії, заснована в 1993 році. Вона спеціалізується на видобутку, переробці та реалізації нафти, а також на виробництві нафтопродуктів і природного газу.

Основні активи компанії зосереджені в Західному Сибіру, де знаходяться багаті нафтові родовища. Компанія також володіє кількома нафтопереробними заводами та власною мережею заправок.

Цікаво! "Сургутнефтегаз" є четвертою за обсягами видобутку і першою за обсягом готівки на рахунках нафтовою компанією в Росії.