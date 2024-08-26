Как изменились доходы компании

В своих последних отчетах "Сургутнефтегаз" опубликовала только данные о выручке, себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы, а также доходы от "дочерних" предприятий, сообщают в российских СМИ.

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В то же время информация о долгосрочных и краткосрочных займах, объем активов, запасы наличности и уставный капитал были обозначены как "секретно".

Однако чистая прибыль компании за полгода уменьшилась в 6 раз, до 139,9 миллиардов рублей, а прибыль до налогообложения составила 168,7 миллиардов рублей, что также является шестикратным снижением.

Интересно, что "Сургутнефтегаз" уже на протяжении нескольких десятилетий скрывает информацию о своих владельцах. При этом компания накапливала валютные резервы на счетах, не инвестируя их.

Заметьте! До начала полномасштабной войны России против Украины "Сургутнефтегаз" имел в своих резервах около 50 миллиардов долларов.

Что известно о компании

"Сургутнефтегаз" – одна из крупнейших нефтяных компаний России, основана в 1993 году. Она специализируется на добыче, переработке и реализации нефти, а также на производстве нефтепродуктов и природного газа.

Основные активы компании сосредоточены в Западной Сибири, где находятся богатые нефтяные месторождения. Компания также владеет несколькими нефтеперерабатывающими заводами и собственной сетью заправок.

Интересно! "Сургутнефтегаз" является четвертой по объемам добычи и первой по объему наличности на счетах нефтяной компанией в России.