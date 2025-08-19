Оформлення автоцивілки є обов'язковим. Адже це страховий поліс, що має захистити водіїв у разі ДТП.

Чому необхідно оформлювати автоцивілку?

Автоцивілку мають оформлювати всі. Саме завдяки цьому полісу, у разі ДТП компенсація покриє фінансові збитки, пише 24 Канал.

Зараз за відсутність автоцивілки доведеться сплатити штраф. Водій зобов'язаний мати чинне ОСЦПВ при собі.

Які штрафи за відсутність страховки:

за відсутність ОСЦПВ потрібно заплатити – 425 гривень;

якщо цього не зробити протягом 15 днів, штраф подвоїться і сягне – 850 гривень.

Що впливає на вартість автоцивілки?

Вартість автоцивілки розраховується індивідуально. Враховуються такі обставини:

тип транспортного засобу (потрібно розуміти, що страховка для мотоциклів, легкових та вантажних автомобілів відчутно відрізняється);

місто реєстрації автомобіля;

об'єм двигуна (чим він більший, тим дорожче);

наявність певних пільг (наприклад, учасники бойових дій зараз мають право на знижку 50%);

фізична чи юридична особа отримують поліс;

сфера застосування авто;

термін дії;

розмір франшизи (тобто, суми, яку страхувальник має сплатити самостійно при настанні страхового випадку).

Розберемося на прикладі, де:

об'єм двигуна 2 000 сантиметрів кубічних (літрів);

рік випуску авто – 2000;

місто реєстрації – Київ.

За умови, що автоцивілку оформлює фізособа та це авто не використовується як таксі, пропозиції від компаній будуть такі:

Вартість страхування легкового авто в Києві / Скриншот з сайту Автоцивілка

За тих же умов, у Львові ціни будуть відчутно нижчі:



Вартість страхування легкового авто у Львові / Скриншот з сайту Автоцивілка

Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через сайт Автоцивілка.

Як оформити поліс дешевше?

При оформленні поліса, потрібно орієнтуватись не на найдешевшу автоцивілку, а обирати найбільш оптимальний варіант. Адже важливо, аби страхова змогла "захистити" вас від вагомих збитків.

Щоб провести порівняльний аналіз, можна скористатися онлайн-сервісами. Також вичерпну консультацію вам надасть страховий агент.

Зверніть увагу! Норма виплат регулюється законом України. Зокрема, за шкоду завдану життю та здоров'ю потерпілих, потрібно виплатити 500 тисяч гривень на 1 особу. Максимум на 1 страховий випадок сягає – 5 мільйонів гривень. Згодом ці суми змінюватимуться.