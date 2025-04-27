Знову на вершині: найпопулярніші авто в Європі за березень

У березні 2025 року найпопулярнішим легковим автомобілем у Європі став Peugeot 208 — його продажі сягнули 25 241 одиниці, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лідери ринку

У лідерах також залишаються Dacia Sandero (24 577 одиниць) та Renault Clio (23 062 одиниць), попри незначне падіння продажів. Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані аналітичної компанії JATO Dynamics, передає 24 Канал.

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Натомість Volkswagen Tiguan показав справжній ривок — +42% до результату минулого року.

Топ-10 найпопулярніших нових авто в Європі:

Peugeot 208 – 25 241 (+7%) Dacia Sandero – 24 577 (–6%) Renault Clio – 23 062 (–3%) Nissan Qashqai – 22 826 (–9%) Volkswagen Golf – 21 553 (–17%) Volkswagen T-Roc – 21 292 (+2%) Opel/Vauxhall Corsa – 20 143 (+8%) Peugeot 2008 – 19 837 (+9%) Volkswagen Tiguan – 19 591 (+42%) Ford Puma – 19 269 (+1%)

Зауважте. Цифри свідчать, що попит на компактні міські авто залишається високим, а європейці дедалі активніше обирають перевірені моделі із сучасними характеристиками. Особливо помітно зростає інтерес до кросоверів.