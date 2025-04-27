Лидеры рынка
В лидерах также остаются Dacia Sandero (24 577 единиц) и Renault Clio (23 062 единиц), несмотря на незначительное падение продаж. Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные аналитической компании JATO Dynamics, передает 24 Канал.
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Зато Volkswagen Tiguan показал настоящий рывок - +42% к результату прошлого года.
Топ-10 самых популярных новых авто в Европе:
Peugeot 208 – 25 241 (+7%)
Dacia Sandero – 24 577 (–6%)
Renault Clio – 23 062 (–3%)
Nissan Qashqai – 22 826 (–9%)
Volkswagen Golf – 21 553 (–17%)
Volkswagen T-Roc – 21 292 ( +2%)
Opel/Vauxhall Corsa – 20 143 ( +8%)
Peugeot 2008 – 19 837 (+9%)
Volkswagen Tiguan – 19 591 (+42%)
Ford Puma – 19 269 (+1%)
Заметьте. Цифры свидетельствуют, что спрос на компактные городские авто остается высоким, а европейцы все активнее выбирают проверенные модели с современными характеристиками. Особенно заметно растет интерес к кроссоверам.