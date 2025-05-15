Що найчастіше купують в Instagram

Instagram вже давно перестав бути виключно платформою для селфі та фото їжі. Сьогодні це повноцінний торговельний майданчик, де мільйони користувачів не просто споживають контент — вони купують.

Емоція продає

Що ж саме найчастіше приваблює користувачів до покупки та чому Instagram став ідеальним місцем для імпульсивного шопінгу, розповідає 24 Канал.

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Перш ніж говорити про категорії товарів, варто розуміти – Instagram-продажі будуються на емоції. Люди не шукають конкретний товар, як у Google. Вони гортають стрічку, натрапляють на красиву картинку, читають відгук блогера, бачать "до і після" – і купують.

Найпопулярніші категорії покупок в Instagram

Одяг і аксесуари

Маленькі локальні бренди, авторський одяг, handmade-сумки чи трендові капсули – усе це чудово "заходить" в Instagram. Фото в реальному житті, стильна подача, гарне світло – і вже хочеться собі таку ж сукню, як у тієї дівчини з фото.

Популярне: лляні речі, базовий гардероб, прикраси ручної роботи, сумки-шопери, кросівки в лімітованих колекціях.

Косметика та догляд

Тут важливу роль відіграє довіра. Люди купують те, що радить блогер, якому вони вірять. Відео з тестами, реальні відгуки, "до і після" – усе це стимулює продажі.

Популярне: догляд за шкірою обличчя, вітамінні сироватки, засоби з SPF, патчі під очі, декоративна косметика з "чистим" складом.

Товари для дому

Естетика побуту – тренд останніх років. Люди охоче купують свічки ручної роботи, ароматичні дифузори, текстиль, декор для ванної або кухні. Бо хочуть, щоб "як у Pinterest".

Популярне: свічки, пледи, постіль, органайзери, посуд з натуральних матеріалів.

Онлайн-курси та гіди

Instagram став зручним майданчиком для продажу інфопродуктів. Курс із саморозвитку, марафон з очищення тіла, гайд із ведення блогу або чек-лист зі сторіз – усе це добре продається через експертність та візуальну довіру.

Популярне: курси по SMM, таргету, особистому бренду, йога-курси, психологічні гіди, фінансові марафони.

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Їжа і напої

Instagram просуває їжу не лише як продукт, а як досвід. Трендові десерти, здорові снеки, зернова кава, сніданкові бокси – усе, що фотогенічне й смачне, продається блискавично.

Популярне: гранола, матча, натуральні солодощі, набори для сніданку, локальні фермерські продукти.

Послуги

Від бровістів до психологів – Instagram став портфоліо для послуг. Люди обирають спеціаліста через його акаунт: як він себе позиціонує, які відгуки, як виглядають результати.

Популярне: косметологічні послуги, консультації психологів, фотосесії, масаж, навчання онлайн.