Попри війну та загальну економічну нестабільність, в окремих секторах українського ринку праці зарплати продовжують зростати.

Які професії заробляють найбільше?

Згідно з оновленими даними кадрових порталів, найвищі доходи у 2025 році отримують фахівці у сфері ІТ, фінансів, енергетики та агросектору. Детальніше розповідає 24 Канал.

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ІТ-сектор – стабільний лідер

Рівень зарплат у сфері інформаційних технологій зберігається на найвищому рівні.

Senior-розробники заробляють у середньому від 3000 доларів до 6000 доларів на місяць.

Зауважте. Найоплачуваніші напрямки: AI/ML, DevOps, cybersecurity та GameDev. Переважно мова йде про віддалену роботу з оплатою у валюті.

Фінанси та управління

Фінансові директори (CFO), керівники підрозділів у банках, а також експерти з податкового планування можуть розраховувати на 100 000–200 000 гривень/місяць.

Попит зберігається й на фінансових аналітиків зі знанням англійської та досвідом у міжнародній звітності.

Агросектор

Через орієнтацію на експорт та дефіцит кадрів, керівники агропідприємств, логісти, технологи у великому агробізнесі отримують 60 000–120 000 гривень/місяць.

Особливо зростає попит на фахівців з агроекспорту, інженерів із точного землеробства та GPS-навігації.

Енергетика та нафтогаз

У сфері енергетики, особливо альтернативної, зарплати теж на високому рівні: від 50 000 до 150 000 гривень/місяць для технічних директорів, інженерів та фахівців із проєктного менеджменту.

Через модернізацію систем і нові інвестиційні проєкти зростає потреба в енергетичних аудиторах, фахівцях з ВДЕ, інженерах-проєктувальниках.

Будівництво та інфраструктура

На тлі проєктів з відновлення країни спостерігається зростання зарплат у сфері будівництва, логістики та інфраструктури.

Проєктні менеджери, інженери-будівельники, кошторисники, топографи заробляють від 40 000 до 100 000 гривень.

Продажі та В2В

У комерційному секторі високі доходи мають керівники з продажів (Head of Sales), B2B-менеджери з технічними продуктами, а також регіональні директори.

Зарплати: 50 000 – 150 000 гривень + бонуси за виконання KPI.

У яких регіонах зарплати найвищі?

Київ традиційно залишається лідером: середня зарплата – понад 25 000 гривень/місяць, топові фахівці – у рази більше.

Львів, Дніпро, Одеса – також у трійці міст з найвищими виплатами.

У прифронтових регіонах наразі фіксують нестачу спеціалістів, тому зарплати в окремих сферах можуть бути вищими за ринкову норму.

Навички, які "продаються" найдорожче: