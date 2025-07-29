Хто в Україні заробляє найбільше: топ сфер із найвищими зарплатами
- Найвищі зарплати в Україні у 2025 році отримують фахівці в ІТ, фінансах, енергетиці, агросекторі та будівництві, зокрема, Senior-розробники в ІТ заробляють від 3000 до 6000 доларів на місяць.
- Київ, Львів, Дніпро та Одеса є містами з найвищими виплатами, а у прифронтових регіонах фіксують нестачу спеціалістів, що може підвищувати зарплати вище ринкової норми.
Попри війну та загальну економічну нестабільність, в окремих секторах українського ринку праці зарплати продовжують зростати.
Які професії заробляють найбільше?
Згідно з оновленими даними кадрових порталів, найвищі доходи у 2025 році отримують фахівці у сфері ІТ, фінансів, енергетики та агросектору. Детальніше розповідає 24 Канал.
Дивіться також 5 професій, які зникнуть найближчим часом
ІТ-сектор – стабільний лідер
Рівень зарплат у сфері інформаційних технологій зберігається на найвищому рівні.
Senior-розробники заробляють у середньому від 3000 доларів до 6000 доларів на місяць.
Зауважте. Найоплачуваніші напрямки: AI/ML, DevOps, cybersecurity та GameDev. Переважно мова йде про віддалену роботу з оплатою у валюті.
Фінанси та управління
Фінансові директори (CFO), керівники підрозділів у банках, а також експерти з податкового планування можуть розраховувати на 100 000–200 000 гривень/місяць.
Попит зберігається й на фінансових аналітиків зі знанням англійської та досвідом у міжнародній звітності.
Агросектор
Через орієнтацію на експорт та дефіцит кадрів, керівники агропідприємств, логісти, технологи у великому агробізнесі отримують 60 000–120 000 гривень/місяць.
Особливо зростає попит на фахівців з агроекспорту, інженерів із точного землеробства та GPS-навігації.
Енергетика та нафтогаз
У сфері енергетики, особливо альтернативної, зарплати теж на високому рівні: від 50 000 до 150 000 гривень/місяць для технічних директорів, інженерів та фахівців із проєктного менеджменту.
Через модернізацію систем і нові інвестиційні проєкти зростає потреба в енергетичних аудиторах, фахівцях з ВДЕ, інженерах-проєктувальниках.
Будівництво та інфраструктура
На тлі проєктів з відновлення країни спостерігається зростання зарплат у сфері будівництва, логістики та інфраструктури.
Проєктні менеджери, інженери-будівельники, кошторисники, топографи заробляють від 40 000 до 100 000 гривень.
Продажі та В2В
У комерційному секторі високі доходи мають керівники з продажів (Head of Sales), B2B-менеджери з технічними продуктами, а також регіональні директори.
Зарплати: 50 000 – 150 000 гривень + бонуси за виконання KPI.
У яких регіонах зарплати найвищі?
Київ традиційно залишається лідером: середня зарплата – понад 25 000 гривень/місяць, топові фахівці – у рази більше.
Львів, Дніпро, Одеса – також у трійці міст з найвищими виплатами.
У прифронтових регіонах наразі фіксують нестачу спеціалістів, тому зарплати в окремих сферах можуть бути вищими за ринкову норму.
Навички, які "продаються" найдорожче:
- Знання англійської мови.
- Досвід у міжнародних компаніях.
- Володіння аналітичними інструментами (Power BI, Tableau, Excel).
- Сертифікації: PMP, ACCA, AWS, CFA.
- Навички управління проєктами та командою.