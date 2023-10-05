НАЗК внесло сервіси Yandex у список кандидатів на санкції: що про це відомо

Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує працювати над виявленням компаній, які допомагають Росії спонсорувати війну проти України. Цього разу відомство виділило російську компанію Yandex та низку її сервісів.

НАЗК внесло відразу кілька дочірніх фірм Yandex до переліку кандидатів на санкції. Відомство також назвало головні підстави для ухвалення такого рішення.

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Сервіси Yandex "чекають" на санкції

Перш за все наголошують, що сервіси Yandex мають тривалу історію роботи на російську пропаганду. Крім того, не варто забувати про співпрацю з ФСБ. Зокрема, йдеться про передачу особистих даних користувачів російським спецслужбам. Тоді як сама компанія продовжує працювати у Росії й сплачувати податки до державного бюджету.

У НАЗК більш детально розповіли про небезпеку сервісів Yandex:

"Яндекс-поиск" – алгоритми цього сервісу налаштовані таким чином, щоб видавати на перших сторінках інформацію, яка потрібна Кремлю. Відтак до видачі не потрапляють критичні дані про російську владу або правдива інформація про повномасштабну агресію Росії проти України;

– алгоритми цього сервісу налаштовані таким чином, щоб видавати на перших сторінках інформацію, яка потрібна Кремлю. Відтак до видачі не потрапляють критичні дані про російську владу або правдива інформація про повномасштабну агресію Росії проти України; "Яндекс-деньги" – 75% цього сервісу належить російському Сбербанку. Відтак кредитор має доступ до даних про онлайн-переміщення коштів користувачів;

– 75% цього сервісу належить російському Сбербанку. Відтак кредитор має доступ до даних про онлайн-переміщення коштів користувачів; "Яндекс-еда" і "Яндекс-такси" – це сервіс також має доступ до дуже важливих особистих даних клієнтів. Йдеться про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, адреси шкіл та дитсадків тощо;

– це сервіс також має доступ до дуже важливих особистих даних клієнтів. Йдеться про домашні та робочі адреси клієнтів, їхній робочий розклад, адреси шкіл та дитсадків тощо; "Яндекс-карты" і "Яндекс-навигатор" – у НАЗК відносять ці сервіси до категорії найнебезпечніших. По-перше, деякі жителі України продовжують використовувати російські сервіси через VPN. Потенційно це означає, що російська сторона може отримати дані про рух військової техніки та про українські режимні об’єкти.

Варто додати, що усі вище згадані сервіси досі можна завантажити на платформах App Store та Google Play.

Останні заяви співзасновника Yandex та коментарі НАЗК

Біля джерела компанії Yandex стояв Аркадій Волож, проти якого у 2022 році Євросоюз запровадив санкції. Головна причина – фінансова підтримка російського уряду. Проте у серпні 2023 року він прибрав зі своєї біографії, яку можна знайти у мережі, інформацію про роботу у Росії. Ба більше, Волож навіть виступив із публічним засудження повномасштабної війни Росії проти України.

Майже відразу після цього співзасновник Yandex звернувся до Євросоюзу із запитом про виключення його із санкційних списків та відновлення роботи позаросійських яндекс-сервісів. За його словами, компанія Yandex останні роки стикалася із серйозним тиском зі сторони влади.

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Проте очільник НАЗК Олександр Новіков наголосив, що компанія Yandex потрапляла у залежність до російської влади, а від самого початку створювалася, як один з інструментів для неї. Для прикладу, це потужний ресурс для розповсюдження російської пропаганди, який можна прирівняти до телебачення. Новіков також підкреслив, що дані з сервісів Yandex зберігають у дата-центрах на території Росії. Далі – більше! Абсолютно офіційно ця інформація потрапляє до ФСБ.

З врахуванням усіх деталей, НАЗК звернулося до Служби безпеки України та інших компетентних органів з пропозицією запровадження санкційних обмежень проти дочірніх компаній Yandex.