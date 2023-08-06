Що буде з трудовими доходами та безробіттям в Україні: прогноз від НБУ

В останньому інфляційному звіті Нацбанк поділився прогнозом щодо доходів українців та рівня безробіття в країні на найближчі роки. Що про це варто знати – далі у тексті.

У Нацбанку заявили, що у 2023 році трудові доходи українців будуть зростати. Йдеться як про номінальні, так і про реальні доходи. Тоді як рівень безробіття буде спадати відчутними темпами.

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Нацбанк про безробіття та доходи в Україні

Згідно з останніми даними, зростанню трудових доходів та скороченню безробіття сприятиме пожвавлення української економіки. Щодо другого показника, то на найближчі роки НБУ очікує таку динаміку на ринку праці:

У 2023 році рівень безробіття в Україні спаде до 19% ;

На наступний рік цей показник впаде до 16,9% ;

На 2025 рік очікують, що рівень безробіття складе 14,4%.

У повоєнний час їх збільшенню додатково сприятиме посилення конкуренції із закордонними роботодавцями за робочу силу. Зростання трудових доходів відновиться вже цього року, а надалі пришвидшуватиметься,

– заявили у Нацбанку.

Водночас Національний банк України попереджає, що рівень безробіття в Україні буде вищим, ніж до повномасштабного вторгнення Росії проти України. Одна з головних причин – збереження значних диспропорцій на ринку праці. Для прикладу, на ринок праці буде впливати нерівномірне економічне відновлення за секторами та регіонами через наслідки російської агресії.