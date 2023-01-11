Спонсорують війну: НБУ закликав Raiffeisen, Credit Agricole, Intesa, OTP, ING вийти з Росії

Національний банк України закликав ряд міжнародних банків та страхових груп реалізувати свої заяви та вийти з російського ринку. Регулятор у такий спосіб пропонує їм визначитись на чиєму вони боці.

Скандал з Raiffeisen

На днях стало відомо, що, наприклад, Raiffeisen не лише одночасно працює на території Росії та України, але й визнає псевдореспубліки на анексованій Росією території. Банк пропонує кредитні канікули тимчасово мобілізованим на території так званих "ДНР" та "ЛНР".

Детальніше Raiffeisen працює у Росії й на своєму сайті фактично визнає псевдореспубліки

У НБУ вважають, що такі дії Raiffeisen – чергове свідчення того, що заяви, які були зроблені, відрізняються від фактичного стану справ.

Вони залишаються активними учасниками банківського ринку Росії, конкуруючи за збільшення кредитних портфелів. У своїх матеріалах банки відкрито використовують назви "ЛНР" та "ДНР" як окремих суб'єктів, фактично толеруючи зухвале порушення Росією міжнародного права,

– йдеться в повідомленні українського центробанку.

Регулятор також нагадав, що неодноразово звертався та проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський і страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території Росії та Білорусі.

Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони "продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в Росії, включно з варіантами виходу з цього ринку". Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим,

— зазначено у заяві.

Спонсорують воєнні злочини

В НБУ наголосили, що продовжуючи працювати на території Росії та Білорусі, банки таким чином підтримують агресора та його воєнні злочини.

У зв’язку з цим отримання прибутків у країні-агресорці призводить до значних ризиків для діяльності зазначених інституцій в їхніх основних юрисдикціях,

– зазначив НБУ

Тож регулятор зазначив, що звернеться з запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезазначені дії міжнародних фінансових груп.