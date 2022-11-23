Не лише Twitter та Facebook: виробник комп'ютерів HP скоротить 12% штату

Компанія вироблення комп'ютерів та принтерів HP очікує скорочення 12% штату до кінця 2025 року. Причиною скорочення стало зниження продажу ПК та ноутбуків.

HP скоротить 12% штату

В HP працює близько 50 тисяч працівників. Відтак 12% – це від 4 до 6 тисяч осіб. Також компанія прогнозує нижчий, ніж очікувалося, прибуток за перший квартал, оскільки очікує зменшення попиту.

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Скорочення продажів та фінансовий спад

Більшість компаній, включаючи Amazon, материнську компанію Facebook Meta Platforms Inc і Cisco Systems Inc, проводять значні скорочення штату співробітників, щоб пережити потенційний спад в економіці.

Домогосподарства та підприємства скорочують витрати в умовах найвищої за десятиліття інфляції, відповідно продажі ПК скорочуються до рекордно низьких показників. Це чинить тиск на такі компанії, як HP і Dell Technologies.

Багато останніх проблем, які ми спостерігали у 22 фінансовому році, ймовірно, продовжаться й у 23 фінансовому році,

– заявила фінансовий директор Марі Майєрс.

За оцінками HP, втрати компанії складуть близько 1 мільярда доларів, котрі будуть пов'язані з реструктуризацією та іншими витратами. З них майже 600 мільйонів доларів відбудуться у 2023 фінансовому році, а решта розподілена між наступними двома роками.

Також нещодавно, 21 листопада, інший виробник комп'ютерів Dell повідомив про падіння виручки в третьому кварталі на 6%. Фінансовий директор компанії Том Світ заявив, що поточні макроекономічні фактори, включаючи інфляцію і зростання процентних ставок, будуть впливати на клієнтів в наступному році.