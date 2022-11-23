HP сократит 12% штата

В HP работает около 50 тысяч человек. Следовательно, 12% – это от 4 до 6 тысяч человек. Такая компания прогнозирует более низкую, чем ожидалось, прибыль за первый квартал, поскольку ожидает уменьшение спроса.

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Обратите внимание! Большинство компаний, включая Amazon, материнскую компанию Facebook Meta Platforms Inc и Cisco Systems Inc, производят значительные сокращения штата сотрудников, чтобы пережить потенциальный спад в экономике.

Сокращение продаж и финансовый спад

Домохозяйства и предприятия сокращают расходы в условиях самой высокой десятилетия инфляции, соответственно продажи ПК сокращаются до рекордно низких показателей. Это оказывает давление на такие компании как HP и Dell Technologies.

Многие последние проблемы, которые мы наблюдали в 22 финансовом году, вероятно, продолжатся и в 23 финансовом году,

– заявила финансовый директор Мари Майерс.

По оценкам HP, потери компании составят около 1 миллиарда долларов, которые будут связаны с реструктуризацией и другими расходами. Из них почти 600 миллионов долларов состоятся в 2023 финансовом году, а остальные распределены между следующими двумя годами.

Также недавно, 21 ноября, другой производитель компьютеров Dell сообщил о падении выручки в третьем квартале на 6%. Финансовый директор компании Том Мир заявил, что текущие макроэкономические факторы, включая инфляцию и рост процентных ставок, будут влиять на клиентов в следующем году.