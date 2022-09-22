Одного з найбільших забудовників Київщини підозрюють у несплаті 140 мільйонів гривень податків

ДБР повідомило про підозру одному з найбільших забудовників Київської області. Провадження стосується ухилення від сплати до державного бюджету понад 140 мільйонів гривень податків.

За даними слідства, з 2019 по 2021 рік бізнесмен продав понад 900 квартир та комерційних приміщень, при цьому, не будучи зареєстрованим, як юрособа чи ФОП. Видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела, пише, що йдеться про забудовника Софійської Борщагівки Андрія Мартинова.

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Деталі розслідування

За інформацією Державного бюро розслідувань, доходи від реалізації нерухомості фігурант справи приховував під виглядом реалізації власного майна, а не підприємницької діяльності. Це дозволило йому знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%.

У ході досудового розслідування працівники ДБР провели низку обшуків, під час яких виявили та вилучили понад 3 мільйони доларів США. Ці кошти вже передані в управління АРМА.

Зазначається, що ДБР також ініціювало питання стосовно накладання арешту на майно підозрюваного з метою відшкодування збитків, завданих державному бюджету України. Мовиться, зокрема, про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок у власності підозрюваного.

До слова, підприємця підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, що передбачає покарання у вигляді штрафу розміром до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів з позбавленням права займатися певною діяльністю терміном до 3 років разом з конфіскацією майна.

Результати проведених обшуків / Фото Державне бюро розслідувань