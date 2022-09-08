Netflix шукає україномовних спеціалістів: хто має шанс отримати роботу

Компанія Netflix опублікувала на сайті ряд вакансій для спеціалістів, котрі володіють українською мовою. Наприклад, маркетологів та SMM-спеціалістів.

Netflix шукає україномовних спеціалістів

Нагадаємо, що на початку березня компанія Netflix повідомила, що відкриває офіс у Польщі. Оскільки штат ще доукомплектовується, в українців є реальна можливість отримати роботу.

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Яких спеціалістів шукає Netflix

Новий офіс відповідатиме за роботу сервісу в країнах Центральної та Східної Європи, а також й в Україні. Тож зараз туди активно шукають спеціалістів, які займуться просуванням сервісу та комунікаціями з аудиторією на українському ринку.

Мовиться про маркетологів та SMM-спеціалістів. Ознайомитись з вакансіями можна тут. Зауважимо, що аналогічних спеціалістів компанія шукає для ринків Польщі, Румунії, Чехії та Угорщини.

Вимоги до кандидата:

наявність релевантного досвіду на ринках CEE (зокрема в Україні),

гарні навички спілкування англійською та знання однієї з мов регіону (зокрема української).

Варто нагадати, що стрімінгова платформа Netflix ще у травні перестав повноцінно працювати у росії, а наприкінці місяця заявила, що остаточно покидає агресорку. Про наміри покинути ринок токсичної країни у Netflix заявили ще в березні.

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