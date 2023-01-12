Нові вакансії: Netflix відкриває інженерний хаб у Польщі

Стримінговий сервіс Netflix оголосив, що відкриває у Польщі інженерний хаб, який базуватиметься в Варшаві. Тож компанія оголосила про пошук нових співробітників.

Робота у польському хабі Netflix

Інженерний хаб у Польщі, який буде на базі нашого нещодавно відкритого офісу у Варшаві, повідомили у Netflix.

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Зазначається, що інженери із Польщі допоможуть створювати продукти для платформи. У розділі Netflix Jobs опублікували, зокрема, такі актуальні вакансії:

Інженер-програміст (Software Engineer);

Розробка контенту (Director, Content Engineering);

Менеджер з маркетингу (Marketing Production Manager);

Продакт-менеджер ( Product Manager).

У Netflix також нагадали, що у січні цього року виповнюється рівно шість років відтоді, як стрімінгова платформа запустила польськомовну службу й встигла створили понад 30 польських фільмів та серіалів.