Нові вакансії: Netflix відкриває інженерний хаб у Польщі
12 січня 2023, 10:35Читать новость на русском
Джерело:Netflix
Стримінговий сервіс Netflix оголосив, що відкриває у Польщі інженерний хаб, який базуватиметься в Варшаві. Тож компанія оголосила про пошук нових співробітників.
Робота у польському хабі Netflix
Інженерний хаб у Польщі, який буде на базі нашого нещодавно відкритого офісу у Варшаві, повідомили у Netflix.
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Зазначається, що інженери із Польщі допоможуть створювати продукти для платформи. У розділі Netflix Jobs опублікували, зокрема, такі актуальні вакансії:
- Інженер-програміст (Software Engineer);
- Розробка контенту (Director, Content Engineering);
- Менеджер з маркетингу (Marketing Production Manager);
- Продакт-менеджер (Product Manager).
У Netflix також нагадали, що у січні цього року виповнюється рівно шість років відтоді, як стрімінгова платформа запустила польськомовну службу й встигла створили понад 30 польських фільмів та серіалів.Зауважимо, що останнім часом більшість компаній повідомляють навпаки про скорочення персоналу. Так, наприклад, у Twitter знову планують скоротити частину персоналу в офісах компанії в Дубліні та Сінгапурі. У McDonald's планують цьогоріч скоротити частину корпоративного персоналу.