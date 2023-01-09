Нова хвиля скорочень у Twitter

Скорочення вже відбулись у п'ятницю в підрозділі, пов'язаному з відстеженням розпалювання ненависті та переслідувань, розповіли співрозмовники знайомі з ситуацією. Це стосувалось працівників в офісах компанії в Дубліні та Сінгапурі.

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Серед звільнених у п'ятницю були:

  • Нур Азхар Бін Айоб, керівник відділу цілісності сайту Twitter в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який був відносно недавно прийнятий на роботу;
  • Аналуїса Домінгес, старший директор Twitter з питань політики доходів".

Також були скорочені співробітники команд, які займалися політикою соціальної мережі щодо дезінформації та державних ЗМІ на платформі.

Було б доцільніше об'єднати команди під одним керівником (замість двох), наприклад,
– прокоментувала ситуацію зі звільненнями Елла Ірвін.

Хвиля звільнень у Twitter після приходу Маска

  • Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів в жовтні, після чого у компанії розпочались одна за одною хвиля звільнень.
  • Компанію вже покинуло близько 5 тисяч співробітників з 7,5 тисяч працівників.
  • Зауважимо, що новий очільник компанії встановив жорстке робоче середовище для тих, хто залишився. Наприклад, Маск розсилав e-mail працівникам, де пропонував працювати понаднормово, або звільнитись.
  • Нещодавно The New York Times повідомляв, що через звільнення прибиральників в офісах компанії тепер чути сморід, а на підлозі можна побачити залишки їжі.