Нова хвиля скорочень у Twitter
Скорочення вже відбулись у п'ятницю в підрозділі, пов'язаному з відстеженням розпалювання ненависті та переслідувань, розповіли співрозмовники знайомі з ситуацією. Це стосувалось працівників в офісах компанії в Дубліні та Сінгапурі.
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Серед звільнених у п'ятницю були:
- Нур Азхар Бін Айоб, керівник відділу цілісності сайту Twitter в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який був відносно недавно прийнятий на роботу;
- Аналуїса Домінгес, старший директор Twitter з питань політики доходів".
Також були скорочені співробітники команд, які займалися політикою соціальної мережі щодо дезінформації та державних ЗМІ на платформі.
Було б доцільніше об'єднати команди під одним керівником (замість двох), наприклад,
– прокоментувала ситуацію зі звільненнями Елла Ірвін.
Хвиля звільнень у Twitter після приходу Маска
- Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів в жовтні, після чого у компанії розпочались одна за одною хвиля звільнень.
- Компанію вже покинуло близько 5 тисяч співробітників з 7,5 тисяч працівників.
- Зауважимо, що новий очільник компанії встановив жорстке робоче середовище для тих, хто залишився. Наприклад, Маск розсилав e-mail працівникам, де пропонував працювати понаднормово, або звільнитись.
- Нещодавно The New York Times повідомляв, що через звільнення прибиральників в офісах компанії тепер чути сморід, а на підлозі можна побачити залишки їжі.