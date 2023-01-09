Новая волна сокращений в Twitter
Сокращения уже произошли в пятницу в подразделении, связанном с отслеживанием разжигания ненависти и преследований, рассказали собеседники знакомые с ситуацией. Это касалось сотрудников в офисах компании в Дублине и Сингапуре.
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Среди уволенных в пятницу были:
- Нур Азхар Бин Айоб, руководитель отдела целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе, относительно недавно принятый на работу;
- Аналуиса Домингес, старший директор Twitter по вопросам политики доходов".
Также были сокращены сотрудники команд, занимавшихся политикой социальной сети по дезинформации и государственным СМИ на платформе.
Было бы более целесообразно объединить команды под одним руководителем (вместо двух), например,
– прокомментировала ситуацию с увольнениями Элла Ирвин.
Волна увольнений в Twitter после прихода Маска
- Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре, после чего в компании началась одна за другой волна увольнений.
- Компанию уже покинуло около 5 тысяч сотрудников из 7,5 тысячи работников.
- Заметим, что новый руководитель компании установил жесткую рабочую среду для оставшихся. Например, Маск рассылал e-mail работникам, где предлагал работать сверхурочно, или уволиться.
- Недавно The New York Times сообщал, что из-за увольнения уборщиков в офисах компании теперь слышен вонь, а на полу можно увидеть остатки еды.