Новая волна сокращений в Twitter

Сокращения уже произошли в пятницу в подразделении, связанном с отслеживанием разжигания ненависти и преследований, рассказали собеседники знакомые с ситуацией. Это касалось сотрудников в офисах компании в Дублине и Сингапуре.

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Среди уволенных в пятницу были:

Нур Азхар Бин Айоб, руководитель отдела целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе, относительно недавно принятый на работу;

Аналуиса Домингес, старший директор Twitter по вопросам политики доходов".

Также были сокращены сотрудники команд, занимавшихся политикой социальной сети по дезинформации и государственным СМИ на платформе.

Обратите внимание! Глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила, что несколько членов команд были сокращены, но возразила, что они касались нескольких подразделений, упомянутых Bloomberg.

Было бы более целесообразно объединить команды под одним руководителем (вместо двух), например,

– прокомментировала ситуацию с увольнениями Элла Ирвин.

Волна увольнений в Twitter после прихода Маска

Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре, после чего в компании началась одна за другой волна увольнений.

Компанию уже покинуло около 5 тысяч сотрудников из 7,5 тысячи работников.

Заметим, что новый руководитель компании установил жесткую рабочую среду для оставшихся. Например, Маск рассылал e-mail работникам, где предлагал работать сверхурочно, или уволиться.

Недавно The New York Times сообщал, что из-за увольнения уборщиков в офисах компании теперь слышен вонь, а на полу можно увидеть остатки еды.

Обратите внимание! Twitter сталкивается с многочисленными исками через неоплаченные счета, в том числе за перелеты частными чартерными самолетами, услуги программного обеспечения и аренду одного из офисов в Сан-Франциско.