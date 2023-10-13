У Нідерландах відкрили розслідування щодо таксі Yandex: підозрюють у злитті даних ФСБ

13 жовтня 2023, 16:34
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Джерело:

Bloomberg

Нідерланди взялися за перевірку конфіденційності даних, якими володів Yandex-таксі. До справи залучили експертів з Норвегії та Фінляндії.

Підозри Нідерландів про злиття даних 

Російський сервіс для виклику таксі Yango, який є підрозділом Yandex, підозрюють у порушенні законів ЄС про гарантування конфіденційності даних. Компанію підозрюють у тому, що вона передавала усі отримані даних європейських користувачів для ФСБ.

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Ми можемо підтвердити, що розпочали розслідування щодо Yango,
– заявили у нідерландському органі із захисту даних.

Побоювання щодо недобросовісності російської компанії раніше висловлювали представники влади Фінляндії та Норвегії. Експертів з цих країн також залучили до розслідування. 

У серпні управління з обробки даних Фінляндії взагалі заборонило Yango з 1 вересня передавати будь-які дані користувачів. Рішення відклали до 26 вересня, коли експерти натрапили на російських закон, який суперечить нормам ЄС про захист персональних даних. 

Важливо! Раніше Yandex просив ЄС зняти з компанії санкції, мовляв, компанія не порушує жодних правил та не співпрацює з російською владою. Як вкотре з'ясувалося, підстав довіряти росіянам наразі просто не існує. 

Представники Yango раніше повідомляли, що з їхнього боку обробка даних "не становить жодної безпосередньої загрози основним правам і свободам європейських користувачів". Втім, відповідні органи не надто довіряють росіянам та пильно стежать за їхньою діяльністю ще з 2019 року. 

Розслідування органів влади виявили, що персональні дані, зібрані службою таксі Yango, були передані в Росію,
– заявили фінські регулятори. 

Європейські експерти також не вірять, що будь-який закон у Росії перешкоджатиме ФСБ отримувати дані, тим паче, що законодавча база все більше розширює повноваження російських спецслужб. Про результати розслідування пообіцяли розповісти одразу, як будуть опрацьовані всі докази та матеріали справи. 

Автор: Ярослав Сиваківський