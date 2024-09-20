Компанія Nike звільнила генерального директора через низький рівень продажів

Американська компанія Nike вирішила змінити гендиректора. Новим керівником стане Еліотт Гілл, який працював у компанії 32 роки та обіймав посаду президента з питань споживачів і ринку.

Чому Nike змінює керівника

Як повідомляють у компанії, з 14 жовтня Гілл займе місце Джона Донах’ю, який залишиться консультантом компанії, щоб забезпечити плавний перехід до 31 січня 2025 року.

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Донах’ю очолив Nike на початку 2020 року, і під його керівництвом у компанії відбулися значні зміни, які не завжди були успішними.

Зокрема, Nike почав менше залежати від партнерства з великими роздрібними мережами, такими як Foot Locker і Macy's, що призвело до зниження її частки ринку.

Очевидно, що настав час для змін у керівництві, і Еліотт – це саме та людина. Я з нетерпінням чекаю на успіхи Nike та Елліотта, – прокоментував своє звільнення Донах’ю.



Еліот Гілл / Джерело: Nike

У червні компанія повідомила про зниження квартальних продажів на 2%, досягнувши 12,6 мільярдів доларів. Наступний звіт компанії заплановано на 1 жовтня.