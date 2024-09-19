За що хочуть карати дочірні компанії

Представник ЄС з санкцій Девід О'Салліван повідомив у Брюсселі, що значна частина продукції, яка надходить до Росії через Китай, походить від дочірніх компаній західних фірм у Південно-Східній Азії, повідомляє Financial Times.

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О'Салліван повідомив, що Європейська комісія оцінює вплив цього кроку.

Можливо, ми знайдемо шляхи для його впровадження в майбутньому пакеті санкцій,

– додав він.

На минулому тижні бізнес обговорив розширення контролю за реекспортом на дочірні компанії європейських фірм із комісарами Валдісом Домбровскісом та Маїред Макгіннесс.

Однією з ідей було поширити заборону на перепродаж до Росії, яку ми хотіли б також застосувати до дочірніх компаній,

– сказав О'Салліван.

Він зазначив, що деякі компанії були проти ідеї через можливий вплив на виробництво в країнах, які не підтримали санкції ЄС. Дипломати ЄС додали, що попередні пропозиції про розширення заборон на реекспорт до Росії не мали популярність.