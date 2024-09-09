Шалена надбавка

Як повідомила тимчасово повірена в справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер, війна проти України коштує росіянам шалених грошей. Це стало можливим завдяки санкціям наших західних партнерів.

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Зокрема, Росія платить понад 60% надбавки до ціни за товари з Китаю. Мова йде і про товари, які потрібні їм для війни проти України.

Скільки грошей росіяни не доотримали через санкції

За словами Кетрін Брукер, з лютого 2022 року санкції західних партнерів позбавили росіян активів та доходів на суму в понад 400 мільярдів доларів.

Це еквівалентно чотирьом рокам фінансування війни проти України,

– зазначила вона.

Оскільки Росія намагається покрити дефіцит бюджету, то ліквідні активи її Фонду національного добробуту за час повномасштабного вторгнення скоротилися на 50%.