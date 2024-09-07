Годинники Медведчука поповнюють бюджет

Як повідомила очільниця АРМА Олена Дума, через аукціон вже вдалося реалізувати 8 з 20 годинників з колекції зрадника Віктора Медведчука. За них змагалися 18 учасників.

Читайте також Статки швидко тануть: скільки мільйонів доларів залишилося у Коломойського

Першим було реалізовано годинник марки Rolex стартова ціна якого становила 416 583 гривень. За результатом торгів його було продано за 550 тисяч гривень,

– розповіла вона.

Які ще годинники вдалося продати

Наразі найдорожчим лотом став годинник Patek Philippe. Його стартова ціна була на рівні 1 121 503 гривні, і переможною стала перша ж пропозиція. Також "з молотка" вже пішли:

Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко – 485 000 гривень;

Dolce & Gabbana – 233 777 гривень;

"Москва Кремль" ­– 105 678 гривень;

Rolex – 700 001 гривня;

Cartier – 200 001 гривня;

"Держрезерв України" – 41 500 гривень.

Майже 3,6 мільйона гривень, які вдалося виручити, надійдуть в бюджет, за них придбають військові облігації. Решту 12 годинників також скоро продадуть.