Таки знайшли "труднощі": хто з лідерів ЄС відмовляється конфісковувати гроші росіян для України

Конфіскація заморожених активів росіян в ЄС для відбудови України навряд чи відбудеться. Проти виступили не лише окремі політики, а й лідери Євросоюзу.

Понад 200 мільярдів євро залишаються замороженими у Європі. У ЄС була ініціатива конфіскувати ці гроші та передати на відбудову України, але схоже на те, що вона не зможе дійти далі навіть етапу попереднього обговорення.

Читайте також Агенство Fitch досі пророкує Україні дефолт: якими даними пояснюють невтішний прогноз

Берлін виступив проти ідеї конфіскації російських активів

Німеччина заявила про те, що не збирається підтримувати ідею конфіскації для відновлення України заморожених активів російського центрального банку. Для цього у Берліні вже навіть вигадали "логічне" пояснення.

Зокрема, у Німеччині дуже бояться "складних фінансових та юридичних питань", які виникнуть після стягнення російських грошей на користь України. На думку політиків, це створить "небезпечний прецедент", який дозволить Польщі вимагати від Німеччини компенсації за збитки Другої світової війни. Цікаво, що в розмірах збитків у Берліні особливих ілюзій не мають, тому так захищають свій бюджет.

З огляду на це можна зробити висновок, що сміливість конфісковувати підсанкційні активи росіян та передавати ці гроші Україні мають лише США, які навіть прийняли для цього окремий закон. Що стосується Європи, то гроші росіян тут спокійно чекають свого часу та навіть приносять великі прибутки – вже відомо про 750 мільйонів євро.