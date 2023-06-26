Fitch Ratings надав Україні рейтинг дефолту в іноземній валюті. Йдеться про рівень "СС" – ймовірний дефолт.

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Чому Fitch прогнозує Україні дефолт

Аналітики переконані, що після дворічної перерви у виплатах за єврооблігаціями Україна потребує реструктуризації комерційного боргу. У 2025 році лише його обслуговування скласти 7,6 мільярда доларів.

Дефіцит бюджету також нікуди не подінеться, тому доведеться ділити тягар з комерційними кредиторами.

Згідно з прогнозом Fitch, війна не завершиться раніше 2024 року, але попри це ВВП України буде зростати. Інфляція також повинна знизитися до 12,7%.

Раніше повідомлялося, що Україна змогла домовитися про відстрочку виплати боргових зобов'язань та відтермінування зовнішнього боргу. Інвестори пішли нам на зустріч з огляду на війну.