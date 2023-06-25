Зростання цін на електроенергію змусить бізнес підіймати ціни на свої товари та послуги. Відповідно, кінцевим споживачам вже зараз потрібно готуватися до перегляду свого бюджету.

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Якого росту цін варто очікувати

Аналітики підрахували, що усі товари та послуги повинні здорожчати в межах 5 – 15%. Розмір подорожчання буде залежати від виду товару.

Найбільше прогнозують ріст цін на товари, виготовлення яких потребує значного використання електроенергії. Зокрема, йдеться про пекарні, швейну промисловість тощо. Також варто враховувати ріст цін на пальне та на сировину, наприклад, борошно. У комплексі це дасть суттєвий поштовх для цін.

Окрім того, не варто забувати про подорожчання води. Поки що НКРЕКП вирішили відкласти це питання через ріст ціни на електроенергію, але це зовсім не означає, що від цього кроку відмовилися на довгий період.

Експерти радять готуватися і до подорожчання продуктів, які внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС стануть доволі обмеженим ресурсом. Через менший врожай ціна фруктів та овочів зросте, а скільки буде коштувати продукт після постачання та обробки – наразі прогнозувати ніхто не береться.