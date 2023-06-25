Рост цен на электроэнергию заставит бизнес поднимать цены на товары и услуги. Соответственно конечным потребителям уже сейчас нужно готовиться к пересмотру своего бюджета.

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Какого роста цен следует ожидать

Аналитики подсчитали, что все товары и услуги должны увеличиться в пределах 5 – 15%. Размер удорожания будет зависеть от вида товара.

Больше прогнозируют рост цен на товары, изготовление которых требует значительного использования электроэнергии. В частности, речь идет о пекарнях, швейной промышленности и т.д. Также следует учитывать рост цен на горючее и сырье, например, муку. В комплексе это даст существенный толчок ценам.

Кроме того, не стоит забывать о подорожании воды. Пока НКРЭКУ решили отложить этот вопрос из-за роста цены на электроэнергию, но это вовсе не означает, что от этого шага отказались на долгий период.

Эксперты советуют готовиться и к удорожанию продуктов, которые в результате подрыва кафирами Каховской ГЭС станут достаточно ограниченным ресурсом. Из-за меньшего урожая цена фруктов и овощей вырастет, а сколько будет стоить продукт после поставки и обработки – пока прогнозировать никто не берется.