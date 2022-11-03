Виробник електромобілів Nio зупинив роботу двох заводів у Китаї: у чому причина

Виробник електрокарів Nio призупинив роботу двох своїх заводів у Хефеї, що на сході Китаю. Це пов'язано з новими обмеженнями унаслідок зростання кількості випадків захворювання COVID-19 у КНР.

З першими виробничими проблемами Nio почала стикатися ще на початку жовтня, через посилені профілактичні заходи проти пандемії у країні. Згодом компанія була змушена повністю призупинити виробництво електрокарів.

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Заводи Nio припинили роботу

Зупинку роботи обидвох заводів у Хефеї місцевому виданню 36Kr підтвердив представник автовиробника. Він зауважив, що це значно вплине на графіки виробництва та постачання електрокарів найближчим часом.

До слова, акції Nio на тлі ситуації впали на 7,5%, до 75,5 гонконгських доларів за штуку. За даними китайської Асоціації легкових автомобілів, з січня по вересень цього року компанія обіймала 13-е місце у рейтингу автовиробників, що найбільше продаються у Китаї.

Додамо, що останній спалах ковіду у Хефеї розпочався на початку жовтня, що спонукало місцеву владу у різний час повністю блокувати деякі частини міста, зокрема й район, де розташовані потужності Nio.

Автовиробник вибачився перед своїми клієнтами за затримки поставок у жовтні, заявивши, що його виробнича база зазнала серйозних збитків через COVID-19. Зазначається, що минулого місяця Nio випустила 10 059 авто, що на 7,5% менше проти вересня цього року.

Зауважимо, що компанія потерпає від пандемії не вперше – Nio була змушена припинити виробництво у квітні через те, що більшість її партнерів-постачальників також зупиняли роботу унаслідок COVID-19.