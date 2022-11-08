Nokia попросила у США дозволу на імпорт свого обладнання у Росію

Фінська Nokia надіслала запити на отримання експортних ліцензій для постачання до Росії телекомунікаційного обладнання. Дозволи мають надати Бюро промисловості і безпеки США та МЗС Фінляндії.

Таким чином Nokia хоче виконати раніше укладені контракти щодо техпідтримки у країні-агресорці, а після їхнього завершення обіцяє передати управління продуктами на російському ринку окремій компанії. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до одного з місцевих операторів зв'язку. Бізнес 24 передає деталі.

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Nokia просить дозволу на поставки обладнання у Росію

Дозвіл американського регулятора потрібен Nokia, оскільки компанія у 2016 році поглинула франко-американського виробника Alcatel-Lucent, й частина патентів зареєстрована на компанії США. Запит до фінського МЗС знадобився, оскільки обладнання у Росію Nokia має намір експортувати саме з цієї країни, зазначають співрозмовники російського видання.

За словами одного з джерел, перемовини стосовно цього питання з усіма замовниками наразі перебувають вже на завершальній стадії. Зауважимо, що йдеться не про постачання фінською компанією обладнання для розширення мереж у Росії, а про запчастини, необхідні для підтримки стабільного функціонування існуючих мереж у країні-агресорці протягом наступних трьох років.

Два джерела повідомили, що Nokia рекомендувала своїм клієнтам у Росії звертатися за технічною підтримкою до місцевого ТОВ "Телесистемы Сервис". Наразі ця компанія готується укласти угоду на технічну підтримку обладнання Nokia у країні-агресорці з 1 січня 2023 року, після чого фінський виробник повністю припинить свою присутність та не матиме жодних зобов'язань у Росії.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Nokia та ще низка виробників телекомунікаційного обладнання припинили постачання своєї продукції у країну-агресорку. Пізніше США частково виключили з підсанкційного списку телекомунікаційне та інтернет-обладнання, проте на його постачання необхідні експортні ліцензії, які видають західні регулятори.